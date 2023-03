Diepoldsau «Ganz stark, Ralph!»: Familie und Freunde feiern mit Lehner Ralph Lehner, der im ersten Wahlgang für das Gemeindepräsidium am meisten Stimmen erzielt hatte, lud am Sonntagnachmittag zur Feier zu sich nach Hause ein. Maria Kobler Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Ralph Lehner stösst mit seiner Ehefrau Stefanie auf das Bestresultat im ersten Wahlgang an. Bild: Maria Kobler

Die Korken knallen. Das Haus füllt sich nach und nach. Eltern, Schwestern und Bekannte kommen, um mit Ralph Lehner am Sonntagnachmittag auf sein Resultat anzustossen. Er erreichte im ersten Wahlgang der Ersatzwahl zum Gemeindepräsidium 881 Stimmen. Bloss 16 Stimmen fehlten dem Mitte-Kandidaten für das absolute Mehr. «Es ist schade, dass es so knapp nicht zur Wahl gereicht hat», sagt Ralph Lehner. «Aber ich freue mich über die vielen Stimmen.»

Ehefrau Stefanie war fleissig: Apérozopf, Kuchen, Schoggimousse oder Rhabarber-Windbeutel stehen auf dem Esstisch für die Gäste bereit. «Ralph hat unsere volle Unterstützung», sagt die schulische Heilpädagogin. «Er wäre ein super Gemeindepräsident.» Die dreijährige Tochter Noemi rennt zur Tür und lässt weitere Gäste herein. «Gratuliere», «ganz stark, Ralph», «tolles Resultat», gratulieren die Anwesenden. Nur dem einjährigen Sohn Elias scheint der Rummel etwas zu viel zu werden.

«Meine Frau und ich haben uns immer für die Gemeinschaft engagiert», sagt Vater Hubert Lehner. «Deshalb finde ich es ganz toll, dass Ralph kandidiert.» Er sieht das Bestresultat seines Sohnes als gute Voraussetzung für den zweiten Wahlgang.

Jäger im zweiten Wahlgang nicht mehr dabei

«Ich habe Ralph zum Sieg gratuliert», sagt FDP-Kandidat Michael Jäger. «Bereits im Januar habe ich ihm gesagt, dass er gewinnen wird.» Er nehme die Niederlage gelassen hin, auch wenn er über das deutliche Ergebnis überrascht sei. Er selbst belegt mit 347 Stimmen den dritten und damit letzten Platz. «Ich bin im zweiten Wahlgang nicht mehr dabei», sagt er. Und er wünschte sich, dass es gar nicht zu einem zweiten Wahlgang, sondern zu einer stillen Wahl kommt. Den zweiten Wahltermin hält er für zu spät. «Es gibt viel zu tun: Der neue Gemeindepräsident soll so schnell wie möglich anfangen können», sagt er.

Sein Wunsch geht allerdings nicht in Erfüllung. Denn der parteilose Thomas Dietrich, der kandidierte, obwohl ihn die Findungskommission nicht zur Wahl empfohlen hatte, will im zweiten Wahlgang nochmals antreten. «Ich glaube, dass es noch Potenzial gibt», sagt er. «Wenn ich etwas anfange, will ich es durchziehen bis zum Schluss.» Er hat 373 Stimmen erhalten und hält es für möglich, bei denjenigen, die nicht abgestimmt oder leer eingeworfen haben, Stimmen zu holen. Und vielleicht auch bei jenen, die im ersten Wahlgang Michael Jäger gewählt haben. «Ich glaube, dass es der beste Entscheid ist, auch für diejenigen, die mich gewählt haben.» Für den zweiten Wahlgang ist er zuversichtlich: «Abgerechnet wird am Schluss.»

Auch Lehner ist guter Dinge. «Nach diesem Resultat mache ich mir schon Hoffnungen, dass es reicht.» Er habe viele Nachrichten erhalten, auch von FDP-Mitgliedern, die ihn im zweiten Wahlgang unterstützen wollen.

Diepoldsau muss damit noch eine Weile warten, bis der Nachfolger von Roland Wälter bekannt ist. Und noch etwas länger bis zur Amtsübergabe, je nach Kündigungsfrist des Neugewählten beim bisherigen Arbeitgeber. Wälter tritt am 31.August zurück. Der zweite Wahlgang findet am Sonntag, 18. Juni, statt.

