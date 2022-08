Diepoldsau: Schildbürgerstreich beim Café Pic

Diepoldsau Eine Verkehrssignalisation, die man nicht wahrnimmt: Schildbürgerstreich beim Café Pic An der Hohenemserstrasse spielt die Café-Pic-Werbung mit einer Verkehrstafel «Versteckis». Was wie ein Schildbürgerstreich anmutet, ist jedoch kein Versehen. Monika Linder Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Suchbildrätsel in Diepoldsau: Finden Sie die neue Verkehrstafel. Bild: Monika von der Linden

Unweit vom Grenzübergang Diepoldsau–Hohen­ems steht neu am rechten Strassenrand eine Verkehrstafel. Es weist Lastwagenfahrerinnen und -fahrer darauf hin, dass ihr Camion nicht schwerer als 18 Tonnen wiegen darf, sollten sie 350 Meter weiter vorne rechts in die Untere Böschachstrasse abbiegen wollen.

Dies, weil bei einem höheren Gewicht die Strasse einzubrechen droht: Genau unter der Strasse verläuft der eingedolte Böschachkanal. Ausserdem soll ein zweiter Hinweis auf dem Schild verhindern, dass die Lastwagen zu früh abbiegen und in die Wohnquartiere fahren statt ins Gewerbegebiet weiter vorne.

Eine Verkehrssignalisation, die man nicht wahrnimmt

Allerdings wurde das Verkehrsschild so dicht hinter der Werbetafel des Café Pic positioniert, dass kaum eine Chauffeurin oder ein Chauffeur die Signalisation wahrnehmen dürfte.

Was wie ein Schildbürgerstreich anmutet, ist kein Versehen, versichern die Verantwortlichen der Gemeinde und der Abteilung Verkehrstechnik bei der Kantonspolizei St.Gallen. Die Verkehrstafel sei in Absprache zwischen Kantonspolizei, Gemeinde und dem Liegenschaftseigentümer hinter der Werbung des Café Pic platziert worden. – «Nur vorläufig», wird auf Nachfrage und den Hinweis, dass die Situation so ja keinen Sinn ergibt, versichert: Auf kantonaler Ebene werde nämlich gegenwärtig über den Bau eines Trottoirs vor dem Café Pic verhandelt. Bis feststeht, ob es gebaut wird oder nicht, werde man die Tafeln so belassen.

Gefunden: Das Schild hinter der Werbetafel. Bild: Monika Von Der Linden

Baue man dann das Trottoir, werde man für die Schilder eine Lösung finden, die sowohl für die Verkehrsteilnehmenden als auch für das Café passe, sagt Guido Seiz von der Gemeinde Diepoldsau. Angedacht wäre für diesen Fall, die Werbetafel zu versetzen.

Werde das Trottoir hingegen nicht gebaut, würde man die Café-Pic-Werbung wohl so weit erhöhen, dass das Strassenschild freisteht und die Lastwagenfahrer es lesen können. Wie lange es noch bei der jetzigen Situation bleibt, weiss zum jetzigen Zeitpunkt keine der befragten Stellen.

So skurril die Situation auch anmutet, so ist der Ort dazu doch passender, als kaum ein anderer es sein könnte – haben doch Sandro «Gigg» Sieber und Thomas Hungerbühler ab etwa 2012 Kurzvideos aus animierten Bleistiftzeichnungen geschaffen, die im Café Pic spielen und Verschrobenes aus dem Diepolds­auer Dorfleben im und ums Café aufs Korn nehmen – die legendären «Geschichten aus dem Café Pic» in breitester Diepoldsauer Mundart.

Von Sieber stammen die Zeichnungen; Hungerbühler lieh der zentralen Figur, Pic-Wirt Charly Frei, seine Stimme. 2018 erschien auch ein gleichnamiger Comicband, gezeichnet wieder von «Gigg» Sieber, getextet von Thomas und Alex «Lex» Hungerbühler. Wer weiss: vielleicht animiert das Schilder-«Versteckis» sie zu einem nächsten Comic-Heft oder Video aus dem Café Pic.

Video: Youtube

Hinweis: Das Comic-Heft «Geschichten aus dem Café Pic» ist weiterhin vor Ort im Café oder online erhältlich.

