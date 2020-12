Diepoldsau Ein wichtiger Schritt für die Zentrumsentwicklung Das neue Ortszentrum von Diepoldsau nimmt Form an: Mehrere Studien mit mehreren Beteiligten sind im Gang. 09.12.2020, 05.00 Uhr

Die Post will voraussichtlich Anfang 2022 in dieses Haus an der Hinteren Kirchstrasse 2 zügeln. Bild: gk

(gk) Die Gemeinde Diepoldsau will zusammen mit der Ortsgemeinde Schmitter und der Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter im Dorfzentrum neue Begegnungsorte und neuen Wohn- und Geschäftsraum schaffen. Drei Planungsteams arbeiten zurzeit an einer Überbauungs- und Nutzungsstudie für dieses Areal, die im Frühling 2021 vorgestellt wird. Dies gibt die Gemeinde Diepoldsau in einer Medienmitteilung bekannt. Die Gemeinde und die Post haben zudem eine Absichtserklärung für einen Standortwechsel der Postfiliale unterzeichnet.

«Mit dem neu geplanten Dorfzentrum wollen wir die Gemeinde beleben und einen neuen Begegnungsort und Dorfmittelpunkt schaffen», sagt Roland Wälter, der Gemeindepräsident von Diepoldsau. Unter anderem sollen die Schule Mitteldorf erweitert sowie ein neues Bankgebäude der Raiffeisen, eine zusätzliche Tiefgarage und als «Freihof»-Ersatz ein neues Restaurant entstehen. Ein «gutbürgerliches» Restaurant soll Platz für 90 Gäste bieten und an einen Veranstaltungssaal mit Bühne angeschlossen sein. Dieser soll – je nach Bestuhlung – zwischen 300 und 400 Sitzplätze bieten.

Die eingeladenen Planungsbüros haben nun den Auftrag, weitere Ideen und Möglichkeiten zu zeigen. Gemeinde, Ortsgemeinde Schmitter und Raiffeisen haben dafür drei Architektenteams beauftragt: Ein Diepoldsauer Team um Willi Lässer, Jesco und Dominik Hutter sowie der Ventira GmbH, das Büro Carlos Martinez Architekten aus Berneck und Clerici Müller & Partner Architekten aus St.Gallen.

Die Teams präsentieren ihre Vorschläge Anfang 2021 einem Beurteilungsgremium. Dieses entscheidet dann, welche Ideen für das «Dorfzentrum der Zukunft» weiterverfolgt werden. Das Ergebnis der Überbauungs- und Nutzungsstudie wird im Frühling 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Im Rahmen der laufenden Zentrumsgestaltung werden zudem der Vorplatz und die Parkplätze an der Hinteren Kirchstrasse 2 neu gestaltet. Auch die Gartenwirtschaft der Pizzeria Il Sole wird erweitert. Das Fahrradgeschäft Veloinsel wird am 1. April 2021 seinen Laden von der Hinteren Kirchstrasse in den Rhyinselhof verlegen. So ermöglicht das Velogeschäft der Drogerie zur Sonne eine Erweiterung der Ladenfläche und den Ausbau des Angebots zur Apotheke mit Drogerie.

Die Post bestätigt in einer Absichtserklärung, einen Standortwechsel an die Hintere Kirchstrasse 2 zu prüfen. Ein Umzug der Postfiliale könnte bis Anfangs Februar 2022 erfolgen. Das bisherige, frei werdende Postgebäude ebnet so den Entscheidungsträgern den Weg dafür, das Dorfzentrum nachhaltig weiterzuentwickeln.