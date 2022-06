Der 40. Dreikampf des Vereins «Rhybueba» fand statt

Diepoldsau Der Regen hält sie nicht auf: Zum 40. Dreikampf des Vereins «Rhybueba» kommen Sportlerinnen und Sportler von Nah und Fern Am Freitagabend und am Samstagnachmittag fand in Diepoldsau der 40. Dreikampf des Vereins Rhybueba statt. Die Sportlerinnen und Sportler durften sich untereinander beim Standschiessen, dem Handgranaten-Zielwurf und dem Geländelauf messen. Remo Zollinger Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Um das 40-jährige Bestehen des Dreikampfs zu feiern, luden die Rhybueba dieses Jahr zum «Stuastoassa». Bild: Remo Zollinger

Freitag, 17 Uhr, es giesst wie aus Kübeln. «Ist voll – hat Leute!», antwortet Patrick Quauka von den Rhybueba auf die Frage, ob der Anlass bei solchem Wetter stattfinde. Bei der Ankunft beim Diepoldsauer Schützenstand ist klar: Der Anlass ist so beliebt wie eh und je. Ein bisschen Regen haut keinen Rhybuben um.

«Für uns und im Dorf hat der Anlass Tradition. Es geht dabei nicht nur um den Sport, sondern auch um das Gesellschaftliche. Es ist schön zu sehen, wie viele Gäste wir jeweils haben. Auch einige Heimweh-Diepoldsauer finden regelmässig den Weg zu uns», sagt Patrick Quauka.

Sportlerinnen und Sportler von Nah und Fern am Start

Eine von drei Disziplinen heisst HG-Zielwurf. Es geht darum, die Handgranate nicht möglichst weit, sondern präzis zu werfen. Bild: Remo Zollinger

Der sportliche Part des Anlasses besteht aus drei Teilen: Dem Standschiessen 300 Meter, dem HG-Zielwurf und dem Geländelauf. So peitschten die Schüsse durch den Regen, während im Stand Schützenmeister einigen unerfahrenen Schützinnen und Schützen Anweisungen gaben. «Wow, super geschossen für das erste Mal», sagte einer von ihnen, als eine Jugendliche gute Resultate erzielte. Beim HG-Zielwurf ging es nicht darum, die Handgranate so weit, sondern so präzis wie möglich zu werfen; am Ziel gab es Zonen, die Punkte geben, wenn man sie trifft.

Die Laufstrecke war 4,9km lang – und selbst der lokale Laufsportstar Mathias Nüesch liess es sich nicht nehmen, an den Start zu gehen. Neben ihm war eine Gruppe des TV Rebstein zu sehen, dann war aber etwa auch der Laufsportverein Hinterthurgau dabei. Und die Diepoldsauer Vereine halfen mit, etwa die Theatergruppe Rhybrugg, die im Catering arbeitete.

«Der militärische Dreikampf ist eigentlich am Aussterben. Bei uns ist er jedoch jeweils ein richtiges Dorffest», sagt Patrick Quauka. Und das war dem Anlass anzusehen, denn der grosszügig eingerichtete Restaurantbereich im Schützenstand füllte sich je länger je mehr. Das Fest dauerte die ganze Nacht lang: Die Rhybueba feierten dieses Jahr auch 40 Jahre Dreikampf.

