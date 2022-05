Diepoldsau: Deckschichttest soll neue Erkenntnisse bringen

Diepoldsau Deckschichttest soll dem Gemeinderat neue Erkenntnisse bringen Nach der umfangreichen Sanierung der Werkleitungen und des Strassenoberbaus stehen die Gestaltungs- und Deckschichtarbeiten an. 30.05.2022, 05.00 Uhr

An der Ecke Widenstrasse und Kapellweg ist die ockerfarbige Schickt in den Asphalt eingearbeitet. Bild: Monika Von Der Linden

Die Qualität der in den letzten Jahren eingebauten ockerfarbigen Asphaltdeckschichtflächen seien nicht in allen Teilen zufriedenstellend, schreibt die Gemeinde weiter. Der Gemeinderat hat darum an seiner letzten Sitzung beschlossen, auf dem Knoten Rheinstrasse und der Kugelgasse, Abschnitt Restaurant Rössli bis Kastanienstrasse, eine schwarze Deckschicht einzubauen. Die Flächen werden drei Monate nach dem Einbau der schwarzen Deckschicht mit einer ockerfarbi­gen Beschichtung markiert.