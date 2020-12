diepoldsau Das Heim Rheinauen erhält eine hohe Auszeichnung Die Terzstiftung hat das Diepoldsauer Alters- und Pflegeheim Rheinauen mit vier Gütesiegeln ausgezeichnet. 10.12.2020, 05.00 Uhr

Das Alters- und Pflegeheim Rheinauen wird mit vier Gütesiegeln für hohe Zufriedenheit ausgezeichnet (v.l.): Karin Aerni-Stricker, Präsidentin der Heimkommission Alters- und Pflegeheim Rheinauen; Susi Hutter, Leiterin Alters- und Pflegeheim Rheinauen; Roland Wälter, Gemeindepräsident Diepoldsau . Bild: pd

(gk) Mit 8,8 von zehn Punkten haben die Bewohnerinnen und Bewohner das Alters- und Pflegeheim Rheinauen in der Umfrage bewertet. Alle würden das Wohnheim weiterempfehlen. Fast in allen Belangen schloss es weit über dem Durchschnitt ab. Besonders zufrieden sind die Bewohner mit dem Aktivierungsangebot, dem Informationsfluss, den Mitarbeitenden, der Sauberkeit und dem Essen.

Auch Angehörige, die Mitarbeitenden und die freiwilligen Helfer äusserten sich in der Umfrage der Terzstiftung positiv. Ähnlich wie die Bewohner würdigten auch sie die hohe Leistungsqualität und stellen dem Alters- und Pflegeheim ein sehr gutes Zeugnis aus.

Hohe Qualität auch langfristig sicherstellen

Diepoldsaus Gemeindepräsident Roland Wälter freut sich und sagt: «Wir wollten wissen, wo wir stehen. Deshalb haben wir die Befragung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis zeigt, dass das Team seit Jahren hervorragende Arbeit leistet.» Zufrieden ist auch Heimleiterin Susi Hutter. Sie fügt an:

«Trotz des guten Resultats dürfen wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Es gibt immer Punkte, die verbessert werden können.»

Potenzial sehen die Befragten in der Wohnlichkeit der Zimmer, obwohl sie auch in diesem Punkt überdurchschnittlich zufrieden sind. Angehörige wünschen sich eine schönere Cafeteria, Mitarbeitende eine bessere Ferienregelung. «Die Umfrage liefert uns Anhaltspunkte, was wir noch besser gestalten können. Wir sind überzeugt, dass der Einzug ins neue Zentrum Rheinauen im Sommer 2022 in Bezug auf Wohnlichkeit, Infrastruktur und Angebot sehr viel zur Qualitätssteigerung beitragen wird», sagt die Präsidentin der Heimkommission, Karin Aerni-Stricker. In den nächsten Wochen analysiert die Kommission die Ergebnisse, um die Qualität im Heim langfristig sicherzustellen und gegebenenfalls noch zu erhöhen.

Die Umfrageergebnisse der Terzstiftung sind repräsentativ. Sie wurden mit 250 Umfragen verglichen, die in anderen Heimen mit den gleichen Kriterien durchgeführt wurden. Besonders erfreulich ist, dass das «Rheinauen» im direkten Vergleich überdurchschnittlich gut abschliesst.

Das Ergebnis würdigt die hohe Leistungsqualität im Heim, wertet das Image auf und anerkennt die ausgezeichnete Arbeit aller Mitarbeiter. Zur Qualitätssicherung wird die Gemeinde Diepoldsau das Alters- und Pflegeheim auch in Zukunft regelmässig durch die Terzstiftung prüfen lassen.