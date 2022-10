Diepoldsau Alle gingen in ihrer Rolle auf: Die Theatergruppe Rhybrugg glänzt mit neuem Theaterstück Die Premiere von «Famili uf Miati» der Theatergruppe Rhybrugg verleiht «Tante Jutta aus Kalkutta» neuen Glanz. René Jann Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Jacky ist als Heilerin in ihrem Element. Bild: René Jann

Die 1980 gegründete Theatergruppe Rhybrugg glänzt mit einer Theaterauf­führung, die bis ins letzte De­tail funktioniert und das Publikum vom ersten Moment an in ihren Bann zieht. Die neun Darstellerinnen und Darsteller liefern während zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung. Der Schwank in drei Akten ist zwar bekannt. So wurde er in Diepoldsau als «Tante Jutta aus Kalkutta» schon vor 40 Jahren aufgeführt. «Inzwischen wurde das Stück aber mehrmals überarbeitet, modernisiert und die Gags der heutigen Zeit angepasst», verriet Markus Frei, der schon seit der Gründung dabei ist.

Er war es auch, der mit Souffleuse Andrea Jäckle zur Einstimmung in der Mehrzweckhalle Kirchenfeld mit dem Publikum einen Kanon einübte, um dem auf zu grossem Fuss le­benden Pflichtverteidiger Thomas Nägeli (Remo Langenegger) zum Geburtstag zu gratulieren. Bald kamen sein Klient und Penner Fredy (Urs Spirig) sowie der befreundete Schauspieler Louis Nicollier (Daniel Graber) als Gratulanten hinzu, während Johan Mahler (Karl Sieber) als Butler nicht aus der Ruhe zu bringen war, als die reiche Erbtante Jutta aus Kalkutta (Sonja Fehér), ihre Freundin Julia (Melanie Knöpfel) und die Pöstlerin Lea Freuler (Jacqueline Campanile) Verwirrung stifteten, als es darum ging, die vermeintliche Familie Nägeli zu durchschauen. Mit ins Spiel kamen Butler Johans Frau Maja Mahler (Daniela Abderhalden) als zur Not eingestellte Nanny und die Heilerin Jacky (Ottilia Kuster).

Darsteller glänzten in ihren Rollen

Sie alle wurden ihrer Rolle mehr als gerecht. Förmlich darin aufgegangen sind Daniel Graber, der sich als Nägelis Frau ausgab, und Karl Sieber, dem die Rolle des Butlers auf den Leib geschneidert zu sein schien. Nicht aus der Rolle fiel Urs Spirig als Penner, dem zuletzt Thomas Nägeli als künftiger Ehemann seiner Tochter Julia in seiner Anwaltspraxis einen Job anbot. So löste sich auch das Problem des ausbleibenden Obolus der ebenfalls ihrer Rolle mehr als gerecht werdenden Tante Jutta. Einen erfolgreichen Einstand in der Theatergruppe gab Jacqueline Campanile, die voller Überzeugung ihre Zuneigung zu Schauspieler Nicollier offenbarte.

Hinweis

Weitere Aufführungen in Diepoldsau (MZH Kirchenfeld) am 28. und 29. Oktober sowie am 4. und 5. November um 20 Uhr und am Mittwoch, 2.November, um 14 Uhr. Kinotheater Madlen, Heerbrugg: 13. und 14. Januar 2023, um 20 Uhr. Reservationen: www.rhybrugg.ch, 077 413 35 87 (Di. bis Fr., 8.30 bis 11.30 Uhr).

