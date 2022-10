Sparmöglichkeiten für Hallenbäder sind begrenzt

Ähnlich wie bei den Hallenbädern verhält es sich auch in der Eishalle Rheintal. «Die Energiekrise ist bei uns ein Dauerthema», sagte Marco Näf, Betriebsleiter der Eishalle in Widnau kürzlich. Vorerst bleibe aber alles beim Alten. «Auch den Vereinen zuliebe, denn bei ihnen geht es um Existenzen», sagte der Betriebsleiter.

Auf eine allfällige Energiekrise wird in Altstätten reagiert. Die Eisbahn zum Stosswirt wird mit einer synthetischen, 400 Quadratmeter grossen Kunsteisbahn aufgebaut und auch die separate Anlage zum Eisstockschiessen wird aus Kunststoffplatten bestehen. «Laien kämen mit der synthetischen Eisstockbahn sogar besser zurecht, wurde mir gesagt. Falls das so ist, werden wir sie vielleicht auch in Zukunft aufstellen», sagt Jürg Rissi, Betreiber der Anlage.

Bei der Pflege wird statt mit einer Eismaschine mit einer Wischmaschine über die Kunsteisbahn gefahren. Auch müssen die Platten regelmässig geölt werden, damit die Schlittschuhe gut gleiten. Dadurch verringert sich der Stromverbrauch massiv, da kein Kühlsystem nötig ist. «Fondue, Raclette und Chinoise wird zudem im Chalet mit Kerzenlicht warm gehalten. Wir kochen Restaurant also auch ohne Strom», lacht Jürg Rissi. (rew)