Hochzeiten Die Zahl «2» lockt viele Paare aufs Rheintaler Standesamt Der Februar ist alles andere als ein klassischer Hochzeitsmonat. Dieses Jahr machen ihn Schnapszahlen attraktiv.

2022 gibt es mehr Winterbräute als sonst.

Bei der Wahl des Hochzeitdatums sind in der Regel die wärmeren Monate beliebt. Und bei den Wochentagen stehen der Freitag und der Donnerstag hoch im Kurs. Es sei denn, es künden sich besondere Zahlenkombinationen an.

Am Dienstag, 22.02.2022, sind in der Agenda des Zivilstandsamtes Rheintal acht Trauungen eingetragen. Auch am Mittwoch, 02.02.2022, wird geheiratet. Sechs Paare werden sich dann das Ja-Wort geben. Dass dies aussergewöhnlich viele Trauungen in einem Wintermonat sind, zeigt ein Vergleich mit anderen Jahren. «Im Februar 2021 hatten wir nur sieben Trauungen, dieses Jahr sind es bereits jetzt 18», sagt Robin Rebecca Wessner, Leiterin des Zivilstandsamts Rheintal.

Die Daten mit sechs, beziehungsweise fünf Zweien gefallen den Verliebten. Auf dem Zivilstandsamt der Region Rorschach, dem auch die Rheintaler Gemeinden Thal, Rheineck und St.Margrethen angehören, sind die Trautermine am 22. Februar sogar ausgebucht. Sieben Trauungen finden statt. Für den 2. Februar sind noch Termine frei. Bei den Reservationen gilt der Grundsatz «Dä Schneller isch dä Gschwinder».

Auf dem Zivilstandsamt Rheintal haben einige Paare auf den Tag genau ein Jahr im Voraus reserviert, das entspricht dem frühestmöglichen Zeitpunkt. Andere haben den Termin erst vor zwei bis drei Monaten reserviert.

Trotz Schnapszahlen schafft es der Februar nicht, ein Rekordmonat zu werden, was Trauungen anbelangt. Dieser Status bleibt den Sommermonaten vorbehalten. «Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel im August knapp über 40 Trauungen», sagt Robin Rebecca Wessner.

