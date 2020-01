Die Altstätter Städtlichlepfer als Hutmacher Am Tag der offenen Tür zeigten die Altstätter Städtlichlepfer ihr neues Kostüm für die «fünfte Jahreszeit» 2020. Remo Zollinger 20.01.2020, 05.00 Uhr

Wer wissen will, wie es bei den Städtlichlepfern getönt hat, kann die App Xtend herunterladen und das Bild scannen. Bild: Remo Zollinger

Eng und laut war es im Proberaum im Schulhaus Bild. Den 100 Besuchern – und den Guggern – war die Vorfreude auf die bald startende «fünfte Jahreszeit» anzumerken. Die Gäste gingen zu den sehnsüchtig-fröhlichen Guggenklängen mit.

Die «Chlepfer» luden zum Tag der offenen Tür. Um das neue Kostüm zu zeigen, aber auch die Köpfe dahinter, sagt Präsident Dölf Steiger: «Früher hatten wir mehr ältere Mitglieder, jetzt auch viele Junge. Das möchten wir zeigen.» Die Gugge hat 45 Mitglieder und gehört zu den grössten des Tals. Ein Mitglied ist seit der Gründung vor 41 Jahren dabei. Spielen die «Chlepfer» ohne Maskenkopf, sieht man viele junge Gesichter.

Der «Kopf» fehlte, sonst war das neue Kostüm aber zu sehen. Es ist auffällig vielfarbig und an den Hutmacher aus «Alice im Wunderland» angelehnt. «Alle Mitglieder können Vorschläge für Kostüme bringen, dann entscheidet die Kostümkommission darüber», erklärt Dölf Steiger. Die Städtlichlepfer machen jedes Jahr ein neues Kostüm. Es ist das teuerste jeder Fasnacht – vor den Carreisen an Umzüge und Partys. Die Fasnacht 2020 hat für die Städtlichlepfer schon begonnen: Vor einer Woche waren sie in Untersiggenthal, Aargau, zu Gast. Bald beginnt die Fasnacht auch hier.