Trotz Bevölkerungswachstum: Widnau will keine Stadt sein

Eine Gemeinde ist in absoluten Zahlen am meisten gewachsen, eine in relativen. Diepoldsau hat per 31. Dezember des letzten Jahres 249 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als Ende 2020. In Rebstein ist die Bevölkerungszahl um 3,92 Prozent gestiegen. «Dieser Zuwachs ist erfreulich», findet Rebsteins Gemeindepräsident Andreas Eggenberger. Er sagt, die Gemeinde profitiere von der Lage mitten im Tal, von einer verstärkten Infrastruktur – und einem deutlich verbes­serten Wohnungsangebot. Dies äussere sich in einem idealeren Mix an Wohneinheiten, die in neuen Überbauungen entstanden sind. «Ich bin sicher, diese erfüllen viele Bedürfnisse.» Die Gemeinde habe dies in Gesprächen mit Investoren beeinflussen können und freue sich, dass die Wohnungen stark nachgefragt sind. «Neue Einwohnerinnen und Einwohner beleben das Dorf», sagt Eggenberger.

Sein Diepoldsauer Amtskollege Roland Wälter begründet das Wachstum seiner Gemeinde ähnlich: mit der Eröffnung einer Überbauung an ei­nem Standort, wo früher eine Zementröhrenfabrik stand. «Die Wohnungen sind qualitativ hochwertig und sehr gut gelegen», sagt er, man sehe von dort aus den St. Anton, den Säntis und die Hohe Kugel. Das Plus in der Bevölkerungszahl überrasche ihn nicht, wie Eggenberger geht aber auch Wälter davon aus, dass sich ein so starkes Wachstum nicht sofort wiederholt. Allerdings sind in Diepoldsau nächste Grossprojekte in der Pipeline. Es ist davon auszugehen, dass die Rheininsel nachgefragt bleibt. (rez)