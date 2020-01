Die Stadt Altstätten hat bald 12'000 Einwohner 2019 ist die Wohnbevölkerung Altstättens um 164 Personen gewachsen – auf aktuell 11839 Einwohner. 11.01.2020, 05.00 Uhr

Altstätten wächst. Bild: acp

(sk) Nicht ständig wohnhaft sind per 31. Dezember 157 Personen: In Altstätten leben 94 Wochenaufenthalter, 22 Asylbewerber und 41 Kurzaufenthalter. Dies und mehr geht aus der Statistik zur Wohnbevölkerung der Stadt per Ende 2019 hervor.