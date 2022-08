350 Teilnehmende am 28. Rhyathlon

RHEINTAL Am 28. Rhyathlon schien die Sonne für über 350 Profis und Anfänger Am Sonntag fiel der Startschuss zum 28. Rhyathlon. Zwischen dem Baggersee in Kriessern und der Sportanlage Riet in Balgach bewiesen die Sportlerinnen und Sportler ihre Ausdauer und Vielseitigkeit. Luana Bertényi Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Michael Ziegler siegte in der Kategorie 20–34. Bild: Luana Bertényi Sie lieferten sich das Duell des Tages (von links): die Trainingskollegen Michael Hautle, Mathias Nüesch und Philipp Gubler. Schliesslich ­setzte sich Nüesch knapp durch. Bild: Luana Bertényi Auch viele Kinder hatten Ausdauer für drei Disziplinen. Bild: Luana Bertényi

Über 350 Athletinnen und Athleten in acht verschiedenen Alterskategorien mit unterschiedlichen Zielen haben am Rheintaler Triathlon teilgenommen. Es starteten Einzelkämpfer und Stafetten, wobei es von Spitzensportlern bis «Pläuschlern» alles gab. Für die einen war es der erste, für die anderen der letzte Triathlon. Einige sind sogar aus England, Deutschland, Österreich oder der Slowakei angereist, aber für die meisten war es ein Heimspiel.

Beim Baggersee in Kriessern schwammen die Triathleten und Triathletinnen los. Kaum am Ufer angelangt, rannten sie los und schwangen sich möglichst schnell auf ihr Rennvelo.

In der Wechselzone darf keine Zeit verloren gehen, deshalb herrscht dort besonders viel Action. Bei der Sportanlage Riet in Balgach wurden die Rennvelos abgestellt und die letzten Kilometer bis ins Ziel gerannt. Die Distanzen variierten in allen Disziplinen, je nach Kategorie.

«Rhyathlonwetter» nach zwei Jahren Pause

Nach zwei Jahren Pause wurde der Anlass erfolgreich bei «Rhyathlonwetter» durchgeführt. Die Sonne strahlte und genauso taten es die Gesichter der Teilnehmenden. Es gab keine Verletzungen und alle gelangten gesund ins Ziel. Besonders strahlten die Sieger der Alterskategorie 35–44: Mathias Nüesch, Michael Hautle und Philipp Gubler, alle Tri Top Team Rheintal. Innerhalb von 15 Sekunden überquerten die drei Kollegen die Ziellinie.

«Es war das grösste ‹Battle› des Tages, und von diesem werden sie noch jahrelang erzählen», sagte der OK-Präsident und Trainer der drei «Kaliber», Alexander Schawalder. Er selbst ist erfolgreicher Triathlet und trainiert jede Woche eine grössere Gruppe einsatzbereiter Athleten und Athletinnen.

Unter anderem bei ihm im Schwimmtraining sind der Erst- und Zweitplatzierte der Kategorie 20–34: Michael Ziegler aus Balgach und Gian-Andri Baumann aus Heiden. Michael Ziegler holte sich zu Beginn beim Schwimmen gleich einen Vorsprung, den Gian-Andri Baumann beim Radfahren jedoch wieder aufholen konnte. So waren sie auf der Radstrecke miteinander unterwegs. Beim Laufen konnte dann Michael Ziegler das Rennen endgültig für sich entschieden und somit den Sieger des letzten Rhyathlons schlagen. Der Balgacher hatte in letzter Zeit mit einer Verletzung an der Hüfte zu kämpfen, doch jetzt ist er wieder fit und bereit für den Europacup in Alhandra (Portugal) in zwei Wochen.

Die Kleinsten waren die Sieger aller Herzen

Zum Abschluss des Rhyathlons bewiesen die Kleinsten im Alter von vier bis neun Jahren ihr Können. Sie schwammen 25 Meter im Hallenbad Balgach, fuhren 1,1 Kilomter und rannten 300 Meter auf der Bahn. Die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Kids-Triathlons waren die Sieger aller Herzen.

