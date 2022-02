Berneck «Neue Ideen waren rar, die Vorbereitung wurde immer zäher»: Nach 60 Jahren hat die Schnitzelbank ausgedient Nach 60 Jahren gibt’s in Berneck keine Schnitzelbank mehr: Bei den Gruppen hat sich Amtsmüdigkeit breit gemacht. 09.02.2022, 05.00 Uhr

Wie es momentan aussieht, ist in Berneck die Zeit der herrlichen Schnitzelbankabende vorbei. Hier (2015) haben übrigens die Räbahäxa ein Missgeschick des Gemeindekassiers auf die Schippe genommen. Archivbild: Maya Seiler

Schon in diesem Jahr wird es die beliebte Fasnachtsunterhaltung in Berneck nicht mehr geben. In einer Mitteilung schreiben die Schnitzelbänklergruppen, sie seien amtsmüde geworden.

«Was waren das für schöne und fröhliche Abende, als die Gruppen durch die Bernecker Nur-knapp-an-einer-Haube-vor- bei-Gastronomie zogen; wenn sie ursprünglich im Hirschen und im Dreikönigssaal, später dann im Ochsen, in der Maienhalde, der Braui, dem Rössli und in der Traube nach Basler Muster ihre Sechszeiler vortrugen», schreiben die Schnitzelbankgruppen wehmütig.

60 Jahre lang gab es die Schnitzelbank in Berneck

Seit 1961 war es im Weindorf Brauch, zu Fasnacht kuriose Ereignisse zu kommentieren oder die Mitbürger, die während des Jahres «verhaltensauffällig geworden waren, mit gutmütigem Spott durch den Kakao zu ziehen», steht im Schreiben auch. Zu jedem Sechszeiler gab es als Pointe ein Helgenbild zu sehen. Die «Opfer» der Narretei kauften diese Bilder dann jeweils.

60 Jahre ist es her, dass Ernst Jäckli, Sohn des damaligen Gemeindeschreibers, mit Walter Jüstrich und Willi Schegg mit der «Schnitzelbank GmbH» die erste Gruppe gründeten. Diese zog jeweils mit Trommelschlag von Wirtschaft zu Wirtschaft, um mit Sprüchen und Gesängen die Gäste zu erheitern – oder zu erbosen. Aus diesen Anfängen entwickelte sich eine bekannte, jährlich wiederkehrende Schnitzelbankgruppe.

Die Gruppen trugen komische, originelle Namen

Im Lauf der Jahre entstanden weitere Gruppen. Sie trugen meist komische, originelle Namen wie MiniSprützer, Lismernoodle, newsComer, Überfliegair, Beizefäger, Räbahäxa und Die Uusgschlossene. Nicht zu vergessen Bäredräck: Unter diesem Namen kehrten einst die MiniSprützer zurück.

Doch damit ist jetzt vorbei. Die «Überfliegair» wollen nach 20 Jahren nicht mehr. Und auch von den anderen Gruppen kamen Signale, dass sie nicht mehr mitmachen wollen. Vergebens waren auch die Bestrebungen der letzten Jahre, neue Gruppen zu motivieren. Dies, obwohl die Organisation jeweils fast ein Selbstläufer war. Man einigte sich, wann welche Gruppe wo sein sollte und sprach im Vornherein die Sprüche ab, damit es keine Wiederholungen gab.

Doch das Ende der Schnitzelbank hat nichts mit dem Organisationsaufwand zu tun. «Die Gruppen hatten jährlich mehr Mühe, sich neu zu erfinden und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Neue Ideen waren rar, die Vorbereitung wurde immer zäher. Eine Umfrage ergab, dass nur noch die Guggenmusik übrig geblieben war. So entschieden die Gruppen, es sei am besten, einen Schlussstrich zu ziehen», sind sich René Lei und Philipp Färber einig. So ist Schluss mit den grossen und kleinen Skandalen, die es immer wieder um den Schnitzelbankabend gab.

Einmal brauchte es den Friedensrichter

Die beiden erzählen, die Gruppen hätten nie jemanden blossstellen wollen. Dennoch mussten die MiniSprützer einmal vor den Friedensrichter, weil sie sich über den Übernamen eines Mitbürgers lustig gemacht hatten.

«Und uns von den Überfliegairn wurden vom Pfarrer einmal gehörig die Leviten gelesen, als wir die Modernisierung der Kirche mit Kartoffelchips statt Hostien verlangt hatten.»

Noch ist nicht bekannt, ob jemand sich darum bemüht, die Berneckerinnen und Bernecker für ihre unter dem Jahr begangenen Dummheiten und Missetaten genüsslich durch den Kakao zu ziehen. Es besteht mit dem Guggenmonster noch ein Fasnachtsevent im Dorf, und vielleicht feiert die Schnitzelbank einst eine Wiederauferstehung. Jedenfalls treffen sich die bisherigen Freundinnen und Freunde der Schnitzelbank am Dienstag, 1. März, 19 Uhr, im Wein Berneck zu einer Art «Abdankung». Dort werden sie ganz sicher Geschehenes aus 60 Jahren Schnitzelbank Revue passieren lassen – und den einen oder anderen besonders lustigen Vers zum Besten geben. (red/pd)