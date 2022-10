Altstätten Dominique Gisin und die Leiden einer Olympiasiegerin Ex-Skirennfahrerin Dominique Gisin erzählte, wie sie mit Verletzungen umgegangen ist und was sie von Teamkollegin Lara Gut-Behrami unterschieden hat. Yann Lengacher 29.10.2022, 05.00 Uhr

Hat gewonnen, aber auch gelitten: Dominique Gisin. Bild: Yann Lengacher

Dominique Gisin sprach unaufgeregt, aber nicht monoton. Von Nervosität keine Spur. Kärtchen als Gedankenstütze brauchte sie keine. Als die Abfahrtsolympiasiegerin von 2014 am «KMU-Profil» der St.Galler Kantonalbank in ihrem Referat «Making it happen» von ihrer Karriere erzählte, tat sie dies nicht zum ersten Mal. Eine Premiere war der Abend trotzdem: «Ich war noch nie in Altstätten. Ein wirklich schönes Städtli habt ihr!», sagte die Zentralschweizerin und lachte breit. Der Fokus des Referats lag auf dem mentalen Umgang mit Verletzungen. Letztere prägten die ganze Karriere Dominique Gisins.

Gisins Karriere ist ein «Wunder»

Zwischen ihrem fünfzehnten und achtzehnten Lebensjahr fuhr Gisin wegen einer Knieverletzung nur zwei Skirennen. Zum Vergleich: Lindsey Vonn bestritt in der gleichen Zeitspanne über hundert Rennen. «Es ist ein Wunder, dass Dominique es zur Profisportlerin geschafft hat. Normalerweise holst du diesen Rückstand nicht mehr auf», sagte der Sportpsychologe Christian Marcolli, der abwechselnd mit Gisin sprach. Marcolli betreute Gisin während ihrer Karriere als Mentalcoach. Neben Gisin coachte er schon Roger Federer oder Nati-Goalie Yann Sommer. Möglich machte Gisins Erfolge nur die grosse mentale Widerstandskraft und Arbeit, die sie nach ihren unzähligen Verletzungen immer wieder erbringen musste, wie aus dem Vortrag hervorging. So kämpfte sich Gisin vor den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver abermals von einer Knieverletzung zurück – nur um dann im Zielsprung zu stürzen.

«Ich habe mich damals gefragt: Wer denkt sich so eine blöde Geschichte aus?»

Aufgegeben hat Gisin aber nicht. 2014 klappte es dann doch noch mit Olympiagold in der Abfahrt. «Ich habe meine perfekte Fahrt gezeigt», sagte Gisin. Zum Schluss durften die Anwesenden Fragen an die Olympiasiegerin stellen. Jemand wollte wissen, ob Skirennfahrerinnen es denn wirklich spüren könnten, wenn die Bindung einen Millimeter weiter vorne oder hinten ist. Gisin sagte, dass manche Athletinnen dies mehr spüren als andere und erzählte eine Anekdote: «Ich habe einen Ski entwickelt, den auch Lara (Gut Berahmi) erhielt. Der gefiel ihr beim Fahren nicht. Also gaben uns die Serviceleute einen anderen Ski. Den neuen Ski fand Lara dann super. Ich auch – aber merkte keinen Un­terschied. Dann stellte sich he­raus: Es war der gleiche Ski.»

Gisin hinterlässt Eindruck beim Publikum

Gisins Vortrag beeindruckte die knapp hundert Gäste aus der Unternehmenswelt: «Es ist beeindruckend, wie die Psyche den Unterschied ausmachen kann», sagt Zuhörer Stefan Gerster. Und auch Besucherin Heidi Göldi sagt: «Diese abso­lute Hingabe und dieses Sich- nicht-unterkriegen-Lassen faszinieren mich.»