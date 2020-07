Die Kanti Heerbrugg ehrt die fleissigsten Sportschüler Die Fachgruppe Sport der Kanti Heerbrugg hat die aktivsten Klassen und Einzelkämpfer ausgezeichnet. 09.07.2020, 05.00 Uhr

Die Siegerklasse 1LaNa bei der Scheckübergabe durch Philippe Eichenberger von der Raiffeisenbank Oberes Rheintal. Bild: PD

(pd) Die Ausgezeichneten haben während sechs Wochen im Fernunterricht enorme sportliche Leistungen erbracht. Nach den Frühlingsferien startete die FG Sport der Kanti mit Phase zwei des Fernunterrichts. Zur Zeit von «Social Distancing» brauchte es neue Möglichkeiten, um sich gemeinsam zu bewegen. Beim «Live Sport KSH» unterrichteten die Sportlehrkräfte aus ihrer Stube und boten sechsmal pro Tag ein gemeinsames Onlinetraining an.

Herausforderungen auf diversen Schwierigkeitsstufen bildeten das Herzstück des Einzel- und Klassenwettkampfs, den «7 Summits». Die FG Sport stellte 21 Aufgaben auf drei Levels und in unterschiedlichen Bereichen (Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit) bereit. Die Ausdauerdisziplinen Velo, Mountainbike, Inline und Wandern wurden mit mehreren Tourenbeschrieben und Vorschlägen versehen, die die Schüler an möglichst schöne Orte in der Umgebung führen sollten. Schüler, die alle «7 Summits» einer Stufe erreichten, wurden mit einem Finisher-T-Shirt belohnt. Alle Teilnehmenden sammelten Punkte für sich und ihre Klasse. Am letzten Schultag wurden die besten fünf Klassen und die eifrigsten fünf Einzelkämpfer ausgezeichnet.

Die Top 5 der Einzelwertung (v. l.): Giulia De Lucia (2.), Hannah Axthelm (4.), Mattia Lenzin (1.), Leonie Ritz (2.), Emma Dietsche (5.). Bild: PD

Dank eines Sponsors, der die FG mit 2000 Franken unterstützte, erhielten die Klassen Schecks überreicht: Die Siegerklasse 1LaNa bekam 600 Franken, die Zweitplatzierte 2Wa 500, die Drittplatzierte 2P 400 Fr. in die Klassenkasse. Eifrigster Punktesammler war Mattia Lenzin, der sich ganz knapp vor vier Mädchen behaupten konnte. Die ersten fünf durften als Preis einen Einkaufsgutschein eines Sportgeschäfts entgegennehmen. Die Onlinelektionen waren für die Lehrkräfte und die Schüler eine Herausforderung – und gleichzeitig eine interessante und lehrreiche Erfahrung. Doch alle freuen sich darauf, nach den Sommerferien wieder normalen Sportunterricht anbieten und besuchen zu können.