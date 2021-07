Altstätten: Warum ein Jungbauer den Hof des Vaters übernommen hat

Altstätten «Ich liebe die Vielseitigkeit und die Abwechslung in diesem Beruf»: Warum ein Jungbauer den Hof seines Vaters übernommen hat Daniel Popp hat den elterlichen Hof übernommen und umgekrempelt. Auf Vaters Hilfe darf er weiterhin zählen. Hildegard Bickel 16.07.2021, 05.00 Uhr

Daniel und Barbara Popp mit ihren Buben Dario (links) und Manuel. Zu den schönsten Momenten der täglichen Arbeit gehören die Traktorfahrten mit Manuel, sagt Daniel Popp. Das Hofleben ist reich an Erlebnissen. Deshalb kommen auch Bekannte gern zu Besuch. Bild: hb

Im März sind Daniel und Barbara Popp zum zweiten Mal Eltern geworden. Dario kam zur Welt, der kleine Bruder von Manuel. Die junge Familie wohnt auf dem Aachhof in Altstätten, am Eingang zum Naherholungs- und Naturschutzgebiet Bannriet. Beim Rundgang durch den Stall rennt Manuel vor seinen Eltern zwischen Traktor und Strohballen herum, die Katze taucht auf, sonst ist es erstaunlich ruhig. 15 Aufzuchtrinder sind in den Ferien auf einer Alp im Albulagebiet. Die anderen 85 Tiere liegen draussen auf der Weide hinter dem 2018 gebauten Stall.

Seit fünfeinhalb Jahren führt Daniel Popp den Hof, den er auf Mutterkuhhaltung ausgerichtet hat. Die Milchwirtschaft, wie sie sein Vater betrieb, entsprach nicht seinen Vorstellungen. Einerseits wegen der Tierhaltung. Das Kalb nach der Geburt von der Kuh zu trennen, bereite ihm Mühe, sagt der 31- Jährige. Andererseits kann er seinen Alltag flexibel gestalten, da beispielsweise die Melkzeiten wegfallen. «Er nimmt aktiver am Familienleben teil, als wenn er auswärts arbeiten würde», sagt Barbara Popp. Die 29-jährige ausgebildete Primarlehrerin wuchs wie ihr Mann auf einem Bauernhof auf und bringt ihrerseits Verständnis dafür auf, wenn er am Sonntag heuen oder spät am Abend in den Stall muss.

Mit 20 Jahren änderte sich der Berufswunsch

Dass er, der jüngste der drei Popp-Söhne, den elterlichen Hof weiterführen wird, hätte sich Daniel Popp als Teenager nicht vorstellen können. Bei der Berufswahl entschied er sich für eine Lehre als Zimmermann. Im Alter von 20 Jahren wurde ihm klar, dass er Landwirt werden möchte.

«Ich liebe die Vielseitigkeit und die Abwechslung in diesem Beruf.»

Während zwei Jahren absolvierte er die Zweitausbildung als Landwirt, im Anschluss die Betriebsleiterschule und stieg zu Hause auf dem Aachhof in den Betrieb ein und bildet mit seinem Vater ein Team.

Der Vater hilft mit

Hans Popp hilft auch nach der Pensionierung regelmässig im Stall und auf dem Feld, er ist seinem Sohn eine wertvol­le Stütze. Mit der Umstellung von der Milchwirtschaft zur Mut­terkuhhaltung hat sich auch für ihn vieles verändert, und er musste sich mit anderen Aufgaben befassen. Trotzdem zeigt er Freude, dass der Betrieb weitergeführt wird.

Derzeit erfüllt sich Hans Popp einen lang gehegten Wunsch. Er verbringt den Sommer auf einer Alp, auf dem Strüssler auf Oberrieter Gemeindegebiet. Nicht mehr im Kreis der Familie ist die Mutter von Daniel Popp, sie starb im Jahr 2004.

Damit die Übernahme des elterlichen Hofes gelingen konnte, mussten verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Allem voran das Einverständnis der Familie. «Weil in der Regel ein Landwirtschaftsbetrieb innerhalb der Familie zum Ertragswert verkauft wird, müssen alle hinter dem Entscheid stehen», sagt Daniel Popp. Die Finanzierung mit Hilfe der Familie, Bank und allenfalls der landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft St.Gallen soll geregelt sein. «Als Käufer muss ich mir auch im Klaren sein, dass ich einen Beruf wähle, der manchmal sehr anstrengend sein kann», sagt Daniel Popp.

«Die Verantwortung gegenüber Tieren und nicht zuletzt den Mitmenschen ist sehr gross.»

Während arbeitsintensiven Zeiten kann er auf Familie und Freunde zählen. Mit Stefan Eugster, ebenfalls Landwirt in Altstätten, arbeitet er eng zusammen, vor allem bei Feldarbeiten, wenn sie sich gegenseitig mit Maschinen unterstützen.

Kreislauf schliessen ohne zusätzliche Futterkäufe

Der Aachhof ist ein zertifizier­-ter Biobetrieb. Die umkämpften und abgelehnten Agrarinitiativen hätten Daniel Popp auch bei einer Annahme kaum in Bedrängnis gebracht. «Mit meinem Betrieb hätte ich wahrscheinlich ohne grössere Umstellungen weitermachen kön­- nen.» Er versorgt seine rund 100 Tiere mit selbst produziertem Futter. Diesen Kreislauf schliessen zu können, ist ihm wichtig.

Doch der Druck auf die Landwirte sei nicht zu unterschätzen und er sei froh, dass ein grosser Teil der Bevölkerung hinter der Landwirtschaft stehe. Der Einsatz der Pflanzenschutzmittel werde weiter zurückgehen und es müssen Alternativen gesucht werden, sagt Daniel Popp. Einen wichtigen Punkt stelle das Konsumverhalten dar: «Alle können selber wählen, welche Produkte sie kaufen und somit aktiv mitentscheiden, in welche Richtung sich die ein­heimische Landwirtschaft entwickeln soll.»