Infoanlass für Eltern zu Themen, die Jugendliche betreffen

Montlingen Die Jugend ist von vielen Seiten gefordert: Infoanlass zu Handygebrauch, Konsum von Suchtmitteln, Verhalten im Allgemeinen Die Gruppe «alles Klar» lädt zum Info-Abend in die Montlinger Berglihalle ein. Es wird unter anderem die Jugendanwaltschaft Altstätten ein Referat zum hochaktuellen Thema «Sexting» halten. Der Präsentationsanlass wird als 3G-Veranstaltung durchgeführt. Cécile Alge 22.10.2021, 05.00 Uhr

Jugendliche sollen sich austauschen. Doch Vorsicht beim Verschicken von zu privaten Fotos. Sie können sich rasend schnell verbreiten – mit oft ungewollten Folgen. Bild: Pro Juventute

Die Oberrheintaler Suchtpräventionsgruppe «alles Klar» hat von Dezember 2020 bis im Februar 2021 in Oberriet, Eichberg und Rüthi eine Umfrage bei zwölf- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Es ist die dritte innert 20 Jahren zu den Themen Gesundheit, Konsum und Verhalten. Und sie zeigt einmal mehr auf, dass die Jugendlichen von vielen Seiten gefordert und in ihrem Verhalten vielem ausgesetzt sind.

In der Umfrage ging es unter anderem um den Handygebrauch, den Konsum von Suchtmitteln oder um die Gesundheit und das Verhalten im Allgemeinen. Die Jugendlichen gaben darüber Auskunft, wie sie ihre Freizeit verbringen, wie es in der Familie läuft, ob sie sich mit und in ihrem Körper wohl fühlen und wie sie den eigenen Gesundheitszustand einschätzen. Aber auch ob sie sich ab und an risi­koreich verhalten, ob sie schon Porno- oder Sexbilder bekommen oder selbst verschickt haben und ob sie Alkohol, Tabak oder andere berauschende Mittel konsumieren.

Referat der Jugendanwaltschaft

Am Dienstag, 26. Oktober, werden um 19 Uhr nun die Ergebnisse in der Montlinger Berglihalle aufgezeigt. Die Präsentation wird mit verschiedenen, zu den jeweiligen Themen passenden Theaterstücken von Schülerinnen und Schülern umrahmt. Eingeladen sind Eltern und deren Kinder im Oberstufenalter sowie Vertreterinnen und -Vertreter der Vereine aus den oben erwähnten Gemeinden. Der Anlass ist kostenlos. Ein Apéro wird offeriert.

Zudem wird am Abend die Jugendanwaltschaft Altstätten vertreten sein und ein Referat zum hochaktuellen Thema «Sexting» halten. Mit «Sexting» (das Wort setzt sich aus «Sex» und «Texting» zusammen) ist das Verschicken und Tauschen von eigenen Nacktaufnahmen über Internet und Handy gemeint.

Konsequenzen werden aufgezeigt

Das ist bei Jugendlichen mittlerweile sehr populär und Teil einer selbstbestimmten Sexualität geworden. Es ist aber auch sehr problematisch, weil die Teenager die Bilder rasch untereinander verbreiten und es dadurch zum Teil zu lang anhaltendem Mobbing in der Schule und in sozialen Netzwerken kommen kann.

Von der Jugendanwaltschaft werden unter anderem die Konsequenzen solcher Vorfälle aufgezeigt. Der Präsentationsanlass wird als 3G-Veranstaltung durchgeführt.