Die Faustballerinnen des SVD Diepoldsau starten souverän Entgegen früheren, eher zögerlichen Starts hat Diepoldsau zum Auftakt nach der Coronapause zwei ungefährdete Siege geholt. 07.07.2020, 05.00 Uhr

Jamie Bucher präpariert den Ball für Tanja Bognar (links). Diepoldsau feierte zum Start zwei klare Siege. Bild: Fabio Baranzini / Swiss Faustball

(mm) Das erste Kräftemessen mit Satus Kreuzlingen war bereits ein wichtiges Spiel in Hinsicht auf den Einzug in die Finalrunde vom 5./6. September in Widnau. Trotz anfänglicher Nervosität starteten die Diepoldsauerinnen mit einer kompakten Teamleistung. Hauptangreiferin Tanja Bognar wurde häufig aus dem Spiel genommen, was zu Beginn Unruhe bei den Diepoldsauerinnen stiftete. Doch durch gute Laufarbeit und Abstimmung auf dem Platz hatten sie die Thurgauerinnen schnell wieder im Griff, und der erste Satzgewinn (12:10) konnte gefeiert werden. Dank des gewonnenen ersten Satzes kehrte mehr Ruhe ins Spiel der Rheininslerinnen ein.

Lässer deckte ab, damit Bognar abschliessen konnte

Besonders aufgefallen ist zwischenzeitlich Mirjam Schlattinger mit einer starken Defensivleistung. Auch der zweite Satz endete zugunsten Diepoldsaus. Auch im dritten Abschnitt wechselten die Kreuzlingerinnen ihre Taktik nicht und spielten konsequent Diepoldsaus Hauptangreiferin an. Dank guter Abdeckung von Captain Eva Lässer auf der rechten Flanke konnte Bognar dennoch einige kraftvolle Abschlüsse setzen und der dritte Satzgewinn mit 11:7 und damit auch der erste Sieg konnte eingefahren werden. Im zweiten Spiel traf Diepoldsau auf das Heimteam Schlieren. Alles andere als ein 3:0-Sieg wäre eine Überraschung gewesen.

Entsprechend dominierten die Rheininslerinnen von Anfang an, Trainer Toni Lässer konnte verschiedene Varianten ausprobieren. Die 17- jährige Alessia Benz gab ihr Debüt im Zentrum des NLA-Teams, und Mittelfrau Jamie Bucher wurde in den Angriff vorgezogen. Nach klaren Ergebnissen in den ersten zwei Sätzen lagen die Rheininslerinnen im dritten Satz zwischenzeitlich mit zwei Bällen hinten. Doch dank sieben Punkten in Serie konnte auch der letzte Durchgang mit 11:7 gewonnen werden.

Diepoldsau: Eva Lässer, Jamie Bucher, Mirjam Schlattinger, Alessia Benz, Lena Wahl, Tanja Bognar, Katrin Lüchinger, Sarina Mattle.