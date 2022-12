Rheintal «A Million Dreams»: Die eigene Sonne soll für viele scheinen Eine neue Non-Profit-Organisation erfüllt Träume benachteiligter Menschen. Sie hat ihr Büro in Altstätten, ist aber landesweit tätig. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Der Altstätter Bruno Thurnherr Ferrari (von links) hat den beiden Gründern von «A Million Dreams» – Jens Keel und Daniel Manser – das Büro in der Villa im Park vermittelt und ihren eigenen Traum mit viel Gratisarbeit unterstützt. Einer der Ersten, der von der neuen Non-Profit-Organisation unterstützt wird, ist Fynn Thurnheer aus Diepoldsau, der bereits mit der bekannten Leichtathletin Salomé Kora trainieren durfte. Der Altstätter Bruno Thurnherr Ferrari (von links) hat den beiden Gründern von «A Million Dreams» – Jens Keel und Daniel Manser – das Büro in der Villa im Park vermittelt und ihren eigenen Traum mit viel Gratisarbeit unterstützt. Einer der Ersten, der von der neuen Non-Profit-Organisation unterstützt wird, ist Fynn Thurnheer aus Diepoldsau, der bereits mit der bekannten Leichtathletin Salomé Kora trainieren durfte.

«A Million Dreams» lautet ihr Name – eine Million Träume. Der Sitz der Organisation, die Villa im Park an Altstättens Bahnhofstrasse, ist selbst so etwas wie ein Traum. Der im Haus tätige Bruno Thurnherr Ferrari, Mitinhaber einer Werbeagentur, hat das Büro vermittelt. Den Altstätter begeisterte die Idee der neuen Non-Profit-Organisation so sehr, dass er ihre Gründer Jens Keel und Daniel Manser mit viel Gratisarbeit unterstützt und ihnen das Erscheinungsbild und die Webseite gestaltet hat.

Ehemalige Bundesrätin als Botschafterin

Jens Keel wuchs in Rebstein auf, machte in Heerbrugg die Wirtschaftsmatura und besuchte in Samedan die Höhere Fachschule für Tourismus. Der verheiratete Vater zweier Töchter (17 und 14) lebt seit 2005 mit der Familie in Diepoldsau. Für den Aufbau der von ihm angestossenen Non-Profit-Organisation verliess er die Sportmarketing-Firma, deren Mitinhaber er während 14 Jahren gewesen war. Sein Ziel: Zusammen mit jemand Gleichgesinntem Wünsche benachteiligter Menschen zu erfüllen.

Sein langjähriger Kollege Daniel Manser war von der Idee sogleich angetan, schlug aber vor, gross zu denken, von Anfang an. Nicht Wünsche zu erfüllen, sondern Träume. Also entstand «A Million Dreams», dem als erste Botschafterin die frühere Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold zur Seite steht. Die gleiche Funktion erfüllt Patrik Noack, Chefarzt von Swiss Cycling und Swiss Athletics.

Die eigene Komfortzone für andere verlassen

Der in Andwil aufgewachsene Daniel Manser studierte Betriebswirtschaft, lebt derzeit mit Frau und drei Kindern (12, 10, 7) in Luzern, zieht aber nächsten Sommer mit der Familie nach Gais. In Zürich betrieb der 51-Jährige bis zum Verkauf vor drei Jahren ein kleineres Unternehmen im Finanzbereich.

Mit Jens Keel verbindet Daniel Manser die Lust, aus der Komfortzone hinauszutreten und die reichlich vorhandene Sonne im eigenen Leben über dieses hinausstrahlen zu lassen und weniger verwöhnte Menschen zu beglücken. «A Million Dreams» erfüllt Träume von Kindern, Frauen und Männern, die mit einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung leben, schwer erkrankt sind oder einen schweren Schicksalsschlag hinter sich haben. Die im Vorstand der Non-Profit-Organisation mit­wirkenden Stefan Baumgartner (Diepoldsau) und Marco Ferrari (Marbach) sind ebenfalls Rheintaler.

Das Ziel sei es, mit dem gesammelten Geld möglichst viele Träume zu erfüllen, sagt Daniel Manser. Einnahmen sind einerseits Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate – oder sie stammen aus weiteren Quellen, die keine Gegenleistung erfordern. «A Million Dreams» setzt aber auch auf kommerzielle Leistungserbringung, Unternehmenspartnerschaften, Tauschgeschäfte oder Sponsoring, wirkt also unternehmerisch, wobei den beiden Gründern ihre diesbezügliche Erfahrung helfen soll. Indem sie mit ihrer zuversichtlich gegründeten Non-Profit-Organisation Träume benachteiligter Menschen erfüllen, er­mutigen sie auch alle anderen, eigene Träume wahr werden zu lassen.

Erste Träume sind bereits verwirklicht worden oder im Begriff, wahr zu werden. Auf der Webseite von «A Million Dreams» ist alles mit Videos anschaulich dargestellt.

Fynn aus Diepoldsau ist einer der Ersten

Sinja und Jessica, zwei Jugendliche, be­kamen ihren Traum vom Fallschirmspringen erfüllt. Nico erhielt Unterstützung für seinen Traum, nach einem Ermüdungs­bruch trotz inaktiver Beine und starker Schmerzen wieder sprinten zu können. Und der in Diepoldsau lebende Fynn Thurnheer (14) hat den Traum, an den Paralympics teilzunehmen. Im ersten Semester des nächsten Jahres sollen zwei weitere Rheintaler, zwei erkrankte Kinder, von der Altstätter Non-Profit-Organisation berücksichtigt werden.

Auf der Webseite amillion dreams.ch finden Interessierte ein Formular, mit dem ein bestimmter Traum beschrieben werden kann. Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in der ganzen Schweiz haben die Möglichkeit, sich anzumelden. Auf Fynn waren die Gründer von «A Million Dreams» von selbst gekommen, weil man sich schon kannte. Jens Keel war während sieben Jahren Jugileiter in Diepoldsau, nun hat seine Tochter Rea diesen Job. Als Fachmittelschülerin wählte sie das Thema «Traumerfüllung» für die Maturaarbeit.

Jens Keel: «Fynn nicht durch uns gebrieft»

Als Fynn von «A Million Dreams» Besuch bekam und der Moment filmisch festgehalten wurde, hatte der 14-Jährige noch nicht gewusst, dass sein Traum erfüllt werden soll. Dieser besteht darin, frühestens 2024 in Paris oder allenfalls 2028 in Los Angeles an den Paralympics teilzunehmen. Angesichts seiner aktuellen Zeit von 16,33 Sekunden über 100 Meter müsse er noch drei Sekunden schneller werden, sagt der Sprintbegeisterte. Daniel Manser fügt umgehend hinzu: «Wir glauben an seinen jugendlichen Ehrgeiz.»

Bereits hat Fynn mit der Leichtathletin Salomé Kora trainieren dürfen. Als der Jugend­liche über die Gründer von «A Million Dreams» zu reden anfängt, ihren Drang, etwas Gutes zu tun, anerkennend beschreibt und meint, die Gründung ihrer Organisation sei mutig, ist Jens Keel die Überraschung anzumerken. Er versichert, Fynn sei «nicht durch uns gebrieft» – doch was er sage, habe ihn gerade regelrecht berührt.

