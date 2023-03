Balgach: Mitte-Ortspartei wünscht sich Projekt für Rössliwiese

Balgach «Der Stein sollte mehr rollen»: Mitte-Ortspartei wünscht sich ein Projekt für die Rössliwiese In der aktuellen «Balger Zittig» schreibt die Mitte-Ortspartei, ihrer Meinung nach sei es an der Zeit, dass der Gemeinderat «endlich ein Basisprojekt» für die Rössliwiese erarbeitet. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Was auf der Balgacher Rössliwiese entstehen soll, ist eine ungeklärte Frage. Bild: Gert Bruderer

Der Text ist originell. Weil Autor Nigg Weber selbst dem Gemeinderat angehört, setzt er mit der Forderung im Namen seiner Partei auch sich selbst unter Druck. Nebenbei wirft dieses Beispiel ein Licht aufs vieler­-orts bestehende Problem, genug Menschen für politische Mitarbeit zu begeistern. Mangelt es an einsatzwilligem Personal, entstehen Doppelfunktionen wie die erwähnte: Eine treibende Kraft innerhalb einer bestimmten Partei richtet eine Forderung an ein Gremium, dem sie selbst angehört.

«Tolle, breit abgestützte Gestaltung erreichen»

Unter dem Titel «Das www der Rössliwiese: wer will was?» listet die Mitte-Partei humoristisch die Wünsche verschiedener Interessengruppen auf. «Die Ökoisten wünschen sich eine blühende Blumenwiese (…), die Familisten einen grossen Robinsonspielplatz mit Bretterbuden und Gemüsebeeten, die Futuristen lassen die Wiese, wie sie ist, und geben sie der nächsten Generation in die Verantwortung, die Apéroisten fänden eine Zapfstelle für Wein und Bier ganz toll» – und so weiter. Und «dann wären noch die Optimisten, diese glauben immer noch, dass die Rössliwiese von allein aus dem Tiefschlaf erwacht».

Die Mitte-Partei erinnert an die baldige Erneuerung der Strassenkreuzung durch den Kanton und meint, die Gegebenheiten würden so «auf längere Zeit fixiert». Am Gemeinderat liege es, «endlich ein Basisprojekt» zu erarbeiten und, von diesem ausgehend, die Bevölkerung ein­zubeziehen, um eine «tolle, breit abgestützte Gestaltung der Rössliwiese» zu erreichen.

Spielplatz, Naherholung, kulturelle Anlässe

Kann die Bevölkerung nun also vom Gemeinderat einen Vorschlag zur künftigen Gestaltung der Rössliwiese erwarten? Gemeindepräsidentin Silvia Troxler antwortet: Im kommunalen Richtplanentwurf sei festgehalten, dass «für die Dorfmitte ein partizipativer Prozess mit der Bevölkerung zur Entwicklung eines gemeinsamen Zielbildes stattfinden soll». Zeitlich sei dieser Prozess noch nicht fixiert.

Nach der klaren Ablehnung einer Motion zugunsten eines Schulstandortes Rössliwiese im Herbst ist schon mal klar, was auf der Wiese nicht entstehen wird: neuer Schulraum. Bisher nicht verworfene Ideen wurden im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens bis zum 22. Oktober 2021 zusammengetragen. Vieles tönt noch immer vage und lässt darauf schliessen, dass es das seit sicher zwanzig Jahren immer wieder aktuelle Thema nicht weiter gebracht hat, als ein Thema zu sein.

Immerhin sind neben vagen Aussagen wie dem Wunsch nach einer «nachhaltigen Sicherung der Dorfmitte» auch schon konkrete Vorschläge geäussert worden.

So hiess es unter anderem, der vordere Teil der Rössliwiese möge für kulturelle Anlässe freigehalten werden. Oder: Rössliwiese und Dorfmitte seien mit einem Spielplatz, einem Naherholungsangebot und mit Renaturierung aufzuwerten. Zu prüfen sei überdies eine Unter- oder Überführung der Hauptstrasse.

Die Zukunft der Wiese bald konkretisieren

Der Kanton plant die vierte Etappe der Hauptstrassensanierung. In diesem Zusammenhang sind Anpassungen zur Verbesserung der Sicherheit vorgesehen, die den Einlenker Turn­- hallestrasse und den Fussgängerstreifen betreffen, ebenso die Bushaltestellen, die dem Behindertengesetz zu entsprechen haben. Die Ausführung der vierten Etappe ist für dieses Jahr geplant.

Bisher Gesammeltes «als Input gut»

Um so dringlicher sei es, die Zukunft der Rössliwiese zu konkretisieren, findet die Mitte-Partei. Nigg Weber sagt: Das bisher Zusammengetragene «ist als Input gut, doch der ins Rollen gebrachte Stein sollte noch stärker ins Rollen geraten».

