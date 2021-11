Der Martini-Markt in Thal brachte Farbe in graue Tage Kirchplatz und Dorfstrasse waren am Samstag und Sonntag beim traditionellen Markttreiben gut besucht. Hildegard Bickel 15.11.2021, 05.00 Uhr

Das eine oder andere Weihnachtsgeschenk mag dabei sein. Bild: Hildegard Bickel

«Hauptsache, der Wind bläst nicht», sagte eine Verkäuferin, die Weihnachtskärtchen und filigrane Engeldekorationen an ihrem Stand anbot. Der Regen, der zeitweise fiel, konnte den Markttreibenden und den Besucherinnen und Besuchern die Freude am Markt nicht trüben. Man wärmte sich die Hände mit heissen Marroni oder setzte sich in eines der Vereinsbeizli, die zum Verweilen einluden.

Markttreibende ziehen positive Bilanz

«Es ist ein guter Herbst», zeigten sich mehrere Verkäuferinnen und Verkäufer zufrieden. Die aktuellen Coronamassnahmen seien vertretbar und die Kauflust bei der Kundschaft vorhanden. «Es geht wieder aufwärts», hiess es.

Die Adventszeit rückt spürbar näher und viele Marktbesucher nutzten die Gelegenheit, ein Geschenk zu besorgen. Zeitlos verführerisch waren die Süssigkeiten wie Zuckerwatte, Magenbrot und gebrannte Mandeln, die es zu kaufen gab.

Der Martini-Markt findet jeweils an zwei Tagen statt, wobei der Sonntag als Hauptmarkttag gilt. Es kamen nebst Einheimischen auch zahlreiche Gäste aus der Umgebung ins Dorf, sowie weggezogene Thaler, was zu spontanen Begegnungen und Gesprächen führte. Bis die Kinder am Ärmel der Eltern zupften und Richtung Karussell drängten. Der Bahnenbetrieb wurde von einem kleinen Zügli ergänzt, das vor dem Rathaus seine Runden drehte, und einem Autoscooter.