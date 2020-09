Der Maiswurzelbohrer wütet im Rheintal: Wegen des Schädlings hat der Kanton St.Gallen ein Anbauverbot erlassen – ein Drittel des Maisanbaugebiets ist betroffen Der Maiswurzelbohrer hinterlässt grosse Schäden an Maispflanzen. Im vergangenen Jahr wurde er zum ersten Mal nachgewiesen, nun ist er im ganzen Rheintal präsent. Das Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen hat deshalb fürs kommende Jahr den Anbau auf Feldern verboten, auf denen 2020 bereits Mais angebaut worden ist. Betroffen ist ein Drittel des St.Galler Maisanbaugebiets. Rossella Blattmann Aktualisiert 21.09.2020, 19.08 Uhr

Der Maiswurzelbohrer wird zwischen vier bis sieben Millimeter lang, und frisst die Wurzeln der Maispflanzen. Diese knicken in der Folge um. Bild: Jean-Claude Malausa/Keystone/ Biosphoto

Klein, und gefährlich: Im Kanton St.Gallen ist der aus Nordamerika stammende Maiswurzelbohrer auf dem Vormarsch. Nachdem der Schädling bereits 2019 aufgetaucht war, wurde er Anfang September 2020 mittels Pheromonfallen an fünf Standorten gefangen: In Diepoldsau, Oberriet, Sennwald, Sevelen und Bad Ragaz. Am Montag hat das Landwirtschaftsamt den Maisanbau für 2021 auf sämtlichen Flächen verboten, auf denen bereits Mais angebaut worden ist.

Der Maiswurzelbohrer hinterlässt grosse Schäden an Maispflanzen.

Bild: Agroscope

Bruno Inauen, Leiter St.Galler Amt für Landwirtschaft. Bild: Adi Lippuner

Im Kanton St.Gallen wird laut Bruno Inauen, Leiter des St.Galler Landwirtschaftsamtes, auf 2214 Hektaren Mais angepflanzt. Er sagt:

«Vom Verbot sind knapp 700 Hektaren betroffen, sprich, etwa ein Drittel der Maisfläche.»

24 St.Galler Gemeinden sind vom Verbot betroffen

Gemäss Richtlinie des Bundes zur Verhinderung der Ausbreitung ist in einem Radius von 10 Kilometern um den Fallenstandort zwingend eine Fruchtfolge einzuhalten. Diese Gebiete sind vom Verbot betroffen:

Pfäfers

Bad Ragaz

Vilters-Wangs

Sargans

Wartau

Sevelen

Buchs

Grabs

Gams

Sennwald

Rüthi

Oberriet

Eichberg

Altstätten

Marbach

Rebstein

Balgach

Diepoldsau

Widnau

Berneck

Au

St.Margrethen

Mels (Teilgebiet)

Rheineck (Teilgebiet)

Findet die Larve keine Wurzel, wird der Kreislauf unterbrochen

Die Lösung für das Problem heisst Fruchtfolge. In diesem Fall bedeutet dies, dass für den Zeitraum eines Jahres nicht erneut Mais angebaut werden darf.

Laut Inauen fliegt der Maiswurzelbohrer aktuell in die Maisfelder und legt seine Eier ab. 2021 frisst sich die daraus schlüpfende Larve durch die Maiswurzeln und bringt die Maispflanzen so zum Umfallen. Da die Larve auf Mais angewiesen ist, lässt sich mit einer Fruchtfolge der Käfer bekämpfen. Inauen sagt:

«Wenn die Larve keine Maiswurzel findet, stirbt sie ab und der Kreislauf ist unterbrochen. »

Woher kommt der Maiswurzelbohrer? Gemäss Inauen ist der Käfer vermutlich aus dem Vorarlberg ins Rheintal eingeflogen. «Nächstes Jahr wird der Käfer wieder fliegen, weil das Land Vorarlberg oder allgemein die EU eine lockerere Bekämpfungsstrategie hat», sagt er.

Umsatzeinbussen für die St.Galler Bauern

Bedroht der Schädling die Existenz der St.Galler Bauern? Fest steht: Sie müssen mit Umsatzeinbussen rechnen. Gemäss Inauen müssen die betroffenen Bauern 2021 auf derjenigen Parzelle, auf welcher sie 2020 Mais angebaut haben, im 2021 eine andere Kultur, in vielen Fällen Kunstwiese, anbauen. Auf den restlichen Flächen können sie trotzdem Mais anbauen.

«Die Massnahme ist nicht existenzbedrohend, schränkt aber die Handlungsfreiheit ein, weil nicht zweimal oder dreimal Mais hintereinander, sondern nur einmal Mais angebaut werden kann und dann schon wieder eine Ansaat ansteht», sagt Inauen. Die Kosten für Kunstwiese belaufen sich laut dem St.Galler Landwirtschaftschef auf 800 bis 1000 Franken pro Hektar. Aber spätestens nach drei Jahren müsse ohnehin wieder die Fruchtfolge gewechselt werden (meist folgt nach Mais wieder Kunstwiese). «Diese Mehrkosten übernimmt der Bauer selbst.»

Jeder Betrieb habe seine eigene Betriebsstruktur, aber 2-3 Hektaren seien es schnell einmal. Inauen ergänzt:

«Daraus ergeben sich dann 1600 bis 3000 Franken Mehrkosten.»

Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes. Bild PD

Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, bestätigt Inauens Aussagen. Widmer sagt:

«Vor allem wenn der Befall sehr gross ist, könnte es zu Ertragsausfällen kommen. Der Maiswurzelbohrer verursacht jedoch indirekt Mehraufwände und auch Mehrkosten, weil die Bewirtschaftung, das heisst die Fruchtfolge, angepasst werden muss.»

Noch kein Maiswurzelbohrer im Thurgau – doch der Käfer ist im Anflug

In den Kanton Thurgau hat es der Maiswurzelbohrer zwar noch nicht geschafft. Doch in direkter Nachbarschaft, im zürcherischen Ossingen, wurde Anfang September der Käfer in einer Falle aufgefunden. Im betroffenen 10-Kilometer-Radius hat der Kanton Thurgau ein Verbot erlassen: Auf bereits mit Mais bebauten Parzellen darf 2021 kein Mais gepflanzt werden.

Betroffen sind neun Thurgauer Gemeinden im Westen des Kantons:

Basadingen-Schlattingen

Diessenhofen

Neunforn

Schlatt

Uesslingen-Buch

Wagenhausen

Eschenz (teilweise)

Hüttwilen (teilweise)

Warth-Weinigen (teilweise)