Der Heerbrugger Kantiball fand wieder statt

Feierlaune Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause: Der Heerbrugger Kantiball 2022 war königlich Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause tanzten am Samstag wieder Schülerinnen und Schüler am Kantiball der Kantonsschule Heerbrugg. Das vielversprechende Motto: Royals. Nina Hagmann Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Fotostudio in der Eingangshalle: Hier konnten die Besucherinnen und Besucher Erinnerungen festhalten.

Das royale Thema des Abends hat sich die Schülerorganisation der KSH unter der Leitung von Simon Krüsi und Elea Koster ausgedacht. «Nachdem wir das Motto ‹James Bond – no time to die› aus Copyrightgründen nicht durchführen konnten, war ‹Royals› eine leicht zu verwirklichende Idee», erzählt Elea Koster. Umgesetzt wurde das Motto unter anderem mit goldfarben schimmernden Schildern, dank denen man sich am Event zurechtfand. Gebastelt wurden die einzelnen Elemente bereits im März von der Schülerorganisation, dies mithilfe einiger freiwilligen Schülerinnen und Schüler im «Kantiball-Atelier».

Mit Krönchen und Accessoires vor die Kamera

Eine Ecke der grossen Eingangshalle wurde zu einem Fotostudio umgebaut. Vor ebenfalls goldfarbenem Hintergrund konnte jeder oder jede mit Krönchen oder anderen königlichen Accessoires vor dem Selbstaus­löser posieren und eine Erinnerung an den Abend mit nach Hause nehmen. Natürlich wurde auch ein angemessener Dresscode festgelegt, der die Kantischülerinnen und -schüler dazu bewegte, Jeans und Pulli gegen Cocktailkleid und Smoking zu tauschen. Nicht nur Lehrpersonen und Mitglieder der Schülerorganisation halfen mit, die Besucherinnen und Besucher mit Essen und Trinken zu verpflegen, Fotos zu schiessen oder die Garderobe zu bedienen, auch ehemalige Kanti­schülerinnen und -schüler sowie Mitglieder des Schülerrats waren dabei. «Es ist schön, zu sehen, wie wir alle eine Gemeinschaft bilden, uns untereinander gut verstehen und nicht wie sonst jeder in seinem Klassenzimmer sitzt und für sich lernt», findet Elias Mitter, ein Schü­- ler der Kantonsschule. Amira Schmid, die den vorab für den Kantiball organisierten Tanzkurs besucht hatte, freut sich zudem, dass man am Ball die neu gelernten Paartanzschritte anwenden konnte: «Sie passen zu jeder Musik, was praktisch ist. Und natürlich gehört das Beherrschen einiger Tanzschritte auch ein wenig zur Grundausbildung dazu.»

Musikalisch untermalt wurde der Abend von DJ Nati und mit Livemusik der Band Neptun, die teilweise ebenfalls aus (Ex-)Kantischülerinnen und -schülern besteht. «Neptun» unterhielt mit Michael Jackson, Lady Gaga und einigen anderen Songs.

