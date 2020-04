Corona im Rheintal: Das Taschentuch gehört jetzt in ein Plastiksäckli «Die Abfallentsorgung in den Rheintaler Gemeinden ist auch während des Corona-Lockdowns gewährleistet», sagt Daniel Brack vom Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR). Die Entsorgungstouren zwischen Rheineck und Rüthi sowie in Reute und Walzenhausen finden wie geplant statt. Wichtig sei es, sagt er mit Verweis auf Empfehlungen des Bundesamts für Umwelt (Bafu). 03.04.2020, 05.00 Uhr

So werden Taschentücher jetzt richtig entsorgt. Bild: ys

(ys) Wer ein Taschentuch entsorgt, soll es in einen kleinen Plastiksack legen, diesen verknoten (aber nicht pressen) und in einen geschlossenen Abfalleimer werfen. Dasselbe Verfahren gilt für Hygieneartikel, Masken und überhaupt Papiertücher. Demnach sollen solche Produkte auch nicht in öffentlichen Abfallbehältern entsorgt werden.