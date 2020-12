Das Tal vor Überflutungen schützen: Die Rheindämme werden 2021 saniert Der Kanton St.Gallen und das Fürstentum Liechtenstein beginnen nächstes Jahr mit der Sanierung der Rheindämme. Hanspeter Thurnherr 17.12.2020, 05.00 Uhr

Blick vom Hohen Kasten auf den Rhein bei Salez, Haag und Buchs. Vor allem weiter oben, zwischen Buchs und Sevelen, muss der Damm dringend verstärkt werden. Bild: Urs Jaudas

Untersuchungen haben ergeben, dass die 150 Jahre alten Rheindämme, die Liechtenstein und das Werdenberg vor Überflutung schützen, nicht mehr in allen Abschnitten genügend stabil sind. Das gilt besonders für die jeweils rund fünf Kilometer langen Abschnitte Sevelen – Buchs und Triesen – Schaan, wie Mitglieder der Regierungen des Fürstentums Liechtenstein und des Kantons St.Gallen sowie Fachleute an einer Medienorientierung in Schaan bekanntgaben.