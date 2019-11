«Das Paradies» liegt in Berneck – wer trägt dazu bei?

«Das Paradies» liegt in Berneck – wer trägt dazu bei? Das Kulturforum Berneck sucht Teilnehmer eines Gartenwettbewerbs – für die «Maiblüten». Max Pflüger

Die seit 22 Jahren jährlich stattfindende Kunstgartenschau bei Schloss Chaumont (Loire Frankreich) ist Vorbild für das Kunstprojekt in Berneck. (Bild: pd)

Das Kulturforum Berneck lädt Gartenfans und Künstler im kommenden Jahr zu einem attraktiven Wettbewerb ein, der weit über das Dorf Berneck und das St.Galler Rheintal seine Ausstrahlung haben soll. Realisiert werden sollen rund zehn kleine Gartenobjekte, deren künstlerische Aussage und deren Gestaltung hohen Ansprüchen genügt. Zurzeit haben bereits 14 Teams, Gartenbegeis­terte, Kunstschaffende und Landschaftsgärtner, Amateure und Profis ihr Interesse an einer Teilnahme angemeldet. Die Frist zur Einreichung von Projekten endet am 30. November. Das OK unter der Leitung des Bernecker Gartenbaufachmanns Urs Stieger freut sich auf viele Bewerbungen.

Bewundert werden können die Gartenkunstwerke während der Bernecker Kulturwoche «Maiblüten» von Ende April bis Mitte Juni 2020 auf einem lohnenswerten Dorfrundgang.

Hinweis:

Nähere Angaben zum Projekt finden sich unter

www.dasparadiesfindetstatt.ch/wettbewerb. Anfragen zu Details per Mail an u-stieger@bluewin.ch.