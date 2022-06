Militärmuseum St.Margrethen erhält neue Strahlkraft

St.Margrethen Das Militärmuseum erhält neue Strahlkraft Die 30. GV des Festungsmuseums Heldsberg gewinnt in der aktuellen Weltlage eine neue Perspektive. Viktor Hürlimann 29.06.2022, 05.00 Uhr

Für die jahrelangen Verdienste um den Verein verlieh Präsident Ralf Pötsch (rechts) Hans von Allmen (links) und Peter Müller die Ehrenmitgliedschaft. Bild: PD

Am Samstag, 26. Juni, trafen sich die Vereinsmitglieder des Festungsmuseums Heldsberg im Rheinausaal zur ordentlichen Generalversammlung. Seitens der Standortgemeinde entbot Gemeindepräsident Reto Friedauer den Willkommensgruss an den Verein. «Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ab Februar ein Krieg in der Ukraine toben und mit einschneidenden weltweiten Auswirkungen für die Wirtschaft, Preissteigerungen, Lebensmittelversorgung, neuen Flüchtlingsströmen usw. anhalten würde», sagte er. Die Festung Heldsberg, heute Museum, wurde vor mehr als 80 Jahren beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erbaut und erhält nun durch den neuen Krieg in gefahrvoller Gegenwart eine besondere Strahlkraft. Abschliessend dankte Reto Friedauer dem «Heldsberg»-Team für seine initiative Arbeit, um die 80-jährige Kriegsbaute für die heutige Generation und interessant zu erhalten.

Museum begrüsst viele Einzelgäste

Im Jahresbericht erinnerte Präsident Ralf Pötzsch an die einschneidenden Massnahmen, die die Coronazeit 2020/21 nach sich zog. Trotzdem gelang es, den finanziellen Schaden wegen fehlender Gäste in Grenzen zu halten. Jedoch ist mit 421 Vereinsmitgliedern das Rückgrat des Vereins etwas geschwächt. Der Beitrag beträgt wie bisher 35 Franken für Einzelmitglieder, für Paare 50 Franken.

Weiter musste der Verein von sieben Aktivmitgliedern für immer Abschied nehmen. Grosse Spuren hinterliess Karl Untersee. Er schenkte dem Museum eine einmalig dokumentierte Patronensammlung. In der Gästestatistik sind die Einzelbesucherinnen und -besucher gut, aber die Gruppenführungen für Vereine und Firmen noch zögerlich vertreten. Ebenso läuft der Betrieb in der «Heldsbergstube» harzig. Im Kommandobunker der Grenzbrigade 8 in Haslen AI ist neu eine sehenswerte Ausstellung zum Thema «Abzeichen, Auszeichnungen und Bekleidung der Armee» eingerichtet. Der installierte Glasfaseranschluss bietet nun im «Heldsberg» neue Möglichkeiten der Nutzung für den Museumsbetrieb.

Das Festungsmuseum öffnet in den Sommerferien neben den Samstagöffnungen auch an den Werktagen: ab Freitag, 22. Juli, bis Montag, 1. August.

Ehrenmitglieder: Hans von Allmen und Peter Müller

Im «Heldsberg»-Team durfte der Präsident an zwei Aktivmitglieder die Ehrenmitgliedschaft verleihen: Peter Müller betreut seit Jahren pflichtbewusst wöchentlich die Eintrittskasse. Er gehört dem Team seit dem Umbau der Festung zum Museum 1993 an. Als ehemaliges Mitglied des Festungswachtkorps war sein Arbeitsort auch im «Heldsberg», als das Werk noch unter Geheimhaltung stand. Hans von Allmen ist seit 2005 im Unterhalt tätig, wo er als Allrounder wirkt und stets mit neuen Ideen für die Optimierung des Betriebes aufwartet.

Mit einem Dank an die engagierten Mitarbeitenden schloss der Präsident die speditiv durchgeführte GV auch mit der Hoffnung verbunden, dass er an der nächsten, nach acht Jahren als Präsident, das neue Präsidium vorstellen darf. Traditionsgemäss rundete Markus Frauenfelder als Stabschef des kantonalen Führungsstabes St.Gallen mit seinem Referat die GV ab. Als Laie staunt man über das umfangreiche Organigramm des Führungsstabes. Es tritt bei einem Grossereignis wie Hochwasser, Feuer, Trockenheit, Pandemie in Aktion. Nach der GV servierte der FC St.Margrethen den Apéro, dann ein Nachtessen. Gelegenheit gab es ebenso zum Gedankenaustausch.

Hinweis

www.festung.ch