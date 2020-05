«Das funktioniert mit den Auflagen nicht»: Der Rhyathlon muss wegen des Coronavirus ein Jahr aussetzen Jetzt hat die Corona-Absagewelle auch den Rhyathlon erreicht – er findet erst nächstes Jahr wieder statt. 22.05.2020, 05.00 Uhr

Abgang: Das OK des Rhyathlons muss die Vorbereitungsarbeit für dieses Jahr einstellen. Der nächste Rhyathlon findet erst am 22. August 2021 statt. Bild: pd

(pd) Wer schon einmal an einem Triathlon an den Start gegangen ist, weiss, wie nah man einander kommen kann – in den Umkleiden, bei den Massenstarts oder in den Wechselzonen.