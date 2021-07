Rheineck: Lehrer wechselt nach 20 Jahren das Berufsfeld

Rheineck Das Ende einer Ära: Lehrer wechselt nach 20 Jahren das Berufsfeld Nach 20 Jahren im Rheinecker Schuldienst möchte sich Thomas Kurer anderen Aufgaben widmen. 06.07.2021, 05.00 Uhr

Tritt nach 20 Jahren aus dem Schuwesen zurück: Thomas Kurer Bild: PD

Einst trat «Herr Kurer» als Junglehrer in die Primarschule Rheineck ein, übernahm nach drei Jahren die Schulleitung und führte seit dem Jahr 2004 die Geschicke der Schule. Sein Ziel war es stets, das schulische Setting so zu gestalten, dass die Kinder gerne in die Schule gehen und die Lehrpersonen bestmögliche Arbeitsbedingungen erhalten.

Für Loyalität und Know-how geschätzt

Seine Identifikation mit der Schule Rheineck ging so weit, dass er auch dann, wenn er im Bildungsurlaub, im Militär oder an einem Kurs war, stets für die Schule mitdachte und fast rund um die Uhr erreichbar war. Er hatte immer ein offenes Ohr für Anliegen, gab wichtige Impulse, entwickelte Visionen und setzte diese auch um. Thomas Kurer hat die Schule nicht nur geleitet, er hat ihr ein Profil gegeben. Im Team hatte er eine klare Führungslinie und setzte auf kur­ze Entscheidungswege. In der Schulkommission wurde er besonders für seine Loyalität, die strukturierte Arbeitsweise und sein enormes Know-how geschätzt.

Nach 20 Jahren im Rhein­ecker Schuldienst, im letzten Schuljahr zusätzlich auch als Leiter der Oberstufe, möchte sich Thomas Kurer nun anderen Aufgaben widmen. Björn Dokter (Primarschule) und Nathalie Meier (Oberstufe) werden bereits jetzt sukzessive auf die Nachfolge in der Schulleitung vorbereitet und werden im August topmotiviert das Zepter übernehmen.