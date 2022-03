Coronapandemie Endlich kann die Show weitergehen: MG Montlingen-Eichenwies organisiert Unterhaltungsabend Nach langer, pandemiebedingter Durststrecke lud die MG Montlingen-Eichenwies zum Unterhaltungsabend ein. 22.03.2022, 05.00 Uhr

«The Show must go on», sagten sich die Musikantinnen und Musikanten der MG Montlingen-Eichenwies. Bild: PD

«The Show must go on!», sagten sich die Musikantinnen und Musikanten von Montlingen und Eichenwies und nahmen am 10. Februar die Vorbereitungsarbeiten zum Unterhaltungsabend auf, kurz vorher hatte der Bundesrat fast alle Pandemieschutzmassnahmen aufgehoben.