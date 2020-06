Jurist Christoph Hanselmann kandidiert für den Stadtrat in Altstätten Die FDP Altstätten hat ihre Kandidaten für die Wahlen im Herbst nominiert. Die FDP Altstätten hat als Nachfolger für den nicht mehr antretenden Stadtrat Reto Walser den Juristen Christoph Hanselmann nominiert. Weiter treten die Freisinnigen mit ihrem bisherigen Stadtrat Toni Loher zu den Wahlen an. 09.06.2020, 05.00 Uhr

Der Jurist Christoph Hanselmann kandidiert für die FDP für den Stadtrat Altstätten. Bild: pd

(pd/mt) Christoph Hanselmann ist aktuell Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Stadt. Wird er in den Stadtrat gewählt, kann er nicht gleichzeitig der GPK angehören. Die FDP schlägt deshalb für die GPK der Stadt – nebst dem Bisherigen Christoph Schumacher – als Ersatz für Hanselmann neu Jan Egeter zur Wahl vor.

Sowohl für den Oberstufenschulrat Altstätten-Eichberg wie auch für den Primarschulrat Altstätten empfiehlt die FDP Marianne Hirscher (bisher) zur Wahl. Und für die GPK ebenfalls sowohl der Oberstufenschulgemeinde als auch der Primarschulgemeinde Sonja Kuster (bisher) und Schehryar Malik (neu).

Als Folge der durch die Coronapandemie verordneten Einschränkungen hat die FDP Altstätten für die Nomination kei­-ne Versammlung durchgeführt. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden auf dem Postweg nominiert. Es war dies für die Partei die erste schriftliche Abstimmung in jüngster Vergangenheit, heisst es in der Medienmitteilung der Partei. Die Wahlen finden am 27. September statt.