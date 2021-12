Caritas-Patenschaftsprojekt bringt Erwachsene und Kinder zusammen

CARITAS Nicht einfach nur ein «Spassgötti» sein Das Caritas-Patenschaftsprojekt «Mit mir» bringt Erwachsene und Kinder aus sozial engagierten und sozial benachteiligten Familien zusammen. Armando Blanco 31.12.2021, 05.00 Uhr

Die Patin oder der Pate sollen ein Kind während drei Jahren begleiten. Symbolbild:

Sandra Ardizzone

Die Caritas-Regionalstelle Sargans hat für die Regionen Werdenberg, Sarganserland und Rheintal ein Patenschaftsprojekt mit dem Titel «Mit mir» lanciert.

Die Patenschaft zielt darauf ab, dass die Patin oder der Pate ein Kind während drei Jahren begleitet. Die Ziele des Projekts aus Optik des Kindes: Das Beziehungsnetz sowie den Erlebnis- und Sozialhorizont erweitern. Basis der Patenschaft ist eine verlässliche und tragfähige Beziehung. Dadurch soll das Selbstwertgefühl des Kindes, das Allgemeinwissen, das Weltverständnis, die Kommunikation und die Resilienz gesteigert werden. Die Familie und das Kind müssen für das Projekt «Mit mir» eine offene und interessierte Haltung sowie den Wunsch nach einer zusätzlichen Bezugsperson mitbringen. Vertrauen, Zeit und die Bereitschaft für eine verlässliche Zusammenarbeit sind weitere wichtige Voraussetzungen.

Vertrauen, Zeit, Neugier und Wertschätzung

Die Patin oder der Pate sollte mindestens 20-jährig sein, gute Deutschkenntnisse mitbringen, genügend Zeit haben und Freude an Kindern und Menschen mit anderen Hintergründen mitbringen. Die Person sollte offen und wertschätzend sein, ebenso neugierig und zuverlässig. Die Caritas bringt sich mit Begleitung, Information, Abklärung, Support und Fachwissen ein. Und sie bürgt für die Einhaltung der Schweige- und Sorgfaltspflicht.

«Personen, die sich bei uns für eine Patenschaft melden, haben ein Bedürfnis, sich sozial zu engagieren, und zwar in der Region, in der sie selbst leben. So wie sich Menschen in einer Partei oder einem Verband organisieren, engagieren sich andere im sozialen Bereich. Freiwilliges Engagement stärkt zudem den guten Ruf», sagt Olivia Conrad, zuständige Fachfrau bei der Caritas Sargans.

Eine Patin oder ein Pate investiert Zeit, Emotionen und etwas Geld. Die Spesen werden von der Caritas bezahlt, ebenso ist man versichert über diese Organisation. «Ziel ist nicht, dass man einfach ein ‹Spassgötti› ist. Die Patenschaft sollte in den Alltag integriert werden. Als Aktivitäten dienen beispielsweise auch ein Spaziergang oder ein Znacht. Es kann, muss aber längst nicht immer Action sein.»

Olivia Conrad sieht die Patenschaft auch als eine Art Gratwanderung, denn die Bindung sollte einerseits nicht an finanzielle Mittel geknüpft sein, anderseits muss man auch emotional den richtigen Weg finden. «Man muss feine Antennen für die Patenschaft haben, wissen, wann zu viel oder zu wenig ist.»

Die Patenperson muss vieles von sich offenlegen

Ziel, ist, «dass wir rund 20 Patenschaften in den Regionen Werdenberg, Sarganserland und Rheintal realisieren. Die allererste Patin kommt aus der Region Werdenberg . Es haben sich bereits ziemlich viele Interessenten gemeldet, jetzt braucht es nur noch Kinder.»

Im Werdenberg und Sarganserland kann Olivia Conrad auf ein bestehendes Netzwerk zurückgreifen. «Im Rheintal müssen wir uns zuerst noch Fuss fassen. Ich werde auf den Sozialämtern vorsprechen, mit der Schulsozialarbeit Kontakt aufnehmen, ebenso mit weiteren Institutionen der Branche.»

Nach der Anmeldung für das Projekt wird der Patin oder dem Paten in einem zweistündigen Gespräch auf den Zahn gefühlt. Verlangt wird auch ein Strafregisterauszug und ein Sonderprivatauszug aller Personen über 18, die mit der Patenperson im gleichen Haushalt wohnen. «Man muss von sich und seinem Leben einiges offenlegen», sagt Conrad. Nach einem erfolgreichen Vermittlungsgespräch mit der potenziellen Familie und dem Patenkind wird das Projekt gestartet. Nach einer Probezeit gibt es ein jährliches Standortgespräch und nach drei Jahren ein Abschlussgespräch – mit der Option, die Patenschaft weiterzuführen. Eine Patenschaft dauert mindestens drei Jahre. Diese Dauer wurde ausgewählt, um eine strukturelle Stabilität und eine Verbindung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind aufzubauen.