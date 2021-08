stellplätze Campen mit Blick aufs Rheintal: Auf diesem Biobauernhof ist das möglich Judith und Rolf Bischofberger sind die Ersten in der Region, die auf ihrem Bauernhof Stellplätze für Camper anbieten. Benjamin Schmid 20.08.2021, 05.00 Uhr

Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, können Gäste von Judith und Rolf Bischofberger mit Aussicht campen. Bild: Benjamin Schmid

Camping ist im Trend. Die Pandemie hat den seit Jahren herrschenden Boom noch verstärkt. Die bestehenden Campingplätze stossen an ihre Kapazitätsgrenze, und mancher Gast sehnt sich nach etwas Ruhe in der Natur. Judith und Rolf Bischofberger aus Büriswilen schaffen Abhilfe und erstellten als Erste in der Region zwei private Stellplätze für Camper auf ihrem Biobauernhof.