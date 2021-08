Familien- und Begegnunszentrum Reburg in Altstätten eingeweiht

Altstätten Fotowand, Schminken und Yoga: Familien- und Begegnungszentrum Reburg feiert seine Einweihung Ein buntes Programm bot das Familien- und Begegnungszentrum Reburg am Samstag auf – feierlich wurden die neuen Räumlichkeiten eingeweiht. Neben Schnupperangeboten, Hausführungen und Kinderbetreuung informierten wichtige Persönlichkeiten des Sozialwesens auch über die Situation in Schulsozialarbeit oder Arbeitsintegration. 26.08.2021, 05.00 Uhr

Das Reburg-Team und seine Helferinnen und Helfer. Bild: PD

Das abwechslungsreiche Programm unter der Mitwirkung verschiedener Partner und freiwilliger Helferinnen und Helfer führte zu einem stimmigen Anlass. Am Vormittag begannen die offiziellen Eröffnungsfestivitäten mit der Ansprache des Stadtpräsidenten Ruedi Mattle. Er betonte, dass die Stadt Altstätten in den vergangenen Jahren im Sozialbereich einige Mehrausgaben im präventiven Bereich getätigt habe, besonders in der Schulsozialarbeit und in der Arbeitsintegration, aber auch für das Familien- und Begegnungszentrum.