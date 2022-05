Fahrcup Bündner Equipe vor Rheintalern: Vielfältiges Sport- und Zuchtprogramm im Kriessner Rheinvorland Der Pferdezuchtverein Rheintal und Umgebung hat im Kriessner Rheinvorland an zwei Tagen ein vielfältiges Sport- und Zuchtprogramm durchgeführt. Das Highlight war das zweite Qualifikationsturnier des OKV-Fahrcups. Katharina Rutz Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Eschenmoser aus Rheineck, vom organisierenden Pferdezuchtverein Rheintal und Umgebung, fuhr am OKV-Fahrcup mit seiner Equipe auf den dritten Platz. Bild: Katharina Rutz

Vor grossem Publikum zeigten am Sonntag im Fahrcup acht Equipen ihr Können. Ein Team besteht aus drei Gespannen, die je zwei Umgänge in einem Parcours bewältigen müssen.

Von diesen sechs Umgängen darf das schlechteste Resultat gestrichen werden. Im Rheinvorland gab es einen Parcours aus 20 Kegeltoren, die gerade so breit auseinander aufgestellt waren wie ihre Wagenräder. Fiel der Ball auf dem Kegel zu Boden, gab das drei Fehlerpunkte.

Rheintaler Equipen fahren auf das Podest

Aus dem Rheintal waren drei Equipen am Start; zwei des Gespannfahrvereins Rheintal und eine des organisierenden Pferdezuchtvereins Rheintal. Das Podest konnte sich sehen lassen: Zwar gewann die Bündner Fahrsport-Vereinigung mit Bettina Baumgärtner, Roger Bigler und Urs Bicker. Auf dem zweiten Platz folgte die Equipe II des Gespannfahrvereins Rheintal mit Andreas Heule, Rolf Lüchinger und Mario Lüchinger – und auf dem dritten die Equipe des Pferdezuchtvereins Rheintal mit Matthias Tobler, Marcel Hutter und Marco Eschenmoser.

Bei den Siegerinnen und Siegern der Bündner Equipe kam der Parcours des OKV-Fahrcups gut an. «Er ist lang und fordert deshalb viel Konzentration», sagt Urs Bicker aus Grabs, der zwei tadellose Umgänge mit null Fehlern zeigte:

«Die grossen Bögen machen den Parcours sehr pferdefreundlich.»

Interessant, aber auch anspruchsvoll habe die Fahrten auch der unebene Wiesenboden gemacht. Am Sonntagmorgen fand zudem eine Einlaufprüfung für Gespannfahrer statt, die Roland Michaud aus Dussnang für sich entschied. Die besten Rheintalerinnen und Rheintaler belegten ebenfalls gute Ränge. Im Klassement waren Nora Lüchinger aus Kriessern, Marco Eschenmoser aus Rheineck und Reto Ulmann aus Hinterforst.

Gymkhana entführt nach Hogwarts

Auch der Samstag hatte einiges zu bieten. Am Feldtest schloss die Stute Calimera von Philipp Schmid aus Zezikon von den sechs präsentierten Jungpferden am besten ab. Beim Gymkhana standen die Hindernisse unter dem Thema «Harry Potter». Bei den Erwachsenen siegte Barbara Rodigari aus Schellenberg, bei den Jugendlichen Sara Sulzberger aus Rheineck.

Beim FM/HF-Spingen war vor allem die Prüfung über 80 Zentimeter gut besetzt. Von den 19 Startenden siegte in der ersten Prüfung Ronja Schmoll aus Heiden, in der zweiten Monika Egger-Tobler aus Wolfhalden. Bei den Prüfungen über 70 bzw. 90 Zentimeter war jeweils nur eine Reiterin am Start. Sabrina Hitz aus Berneck zeigte mit Hidalco II im zweiten Umgang trotzdem einen tadellosen Nullfehlerritt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen