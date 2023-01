Energie, Notvorrat und Krisenfall, Guy Parmelin bald in Berneck

Berneck Energie, Notvorrat und Krisenfall – über diese Themen spricht Guy Parmelin in wenigen Wochen in Berneck Der SVP-Ortspartei Berneck ist ein wahrer Coup geglückt: Am Donnerstag, 2. Februar, hält Bundesrat Guy Parmelin in der Mehrzweckhalle Bünt in Berneck einen Vortrag. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guy Parmelin ist als Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung auch für die Versorgung verantwortlich.

Bald kommt hoher Besuch ins Rheintal, genauer gesagt nach Berneck. Der Besuch von Bundesrat Guy Parmelin ist gelungen dank guter Beziehungen und der Leidenschaft des Bundesrates für guten Wein, wie Mike Egger auf Anfrage verrät:

«Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man den Bundesrat in der eigenen Fraktion hat und ein gutes Verhältnis zu ihm pflegt.» Und als der Waadtländer Guy Parmelin angefragt wurde, in einem der grössten Weindörfer des Kantons St.Gallen einen Vortrag zu halten, «hat er sofort zugesagt und sich sehr gefreut», führt Mike Egger aus.

«Wenn man zudem die Möglichkeit hat, einem Bundesrat direkt Fragen zu stellen, sollte man diese Möglichkeit nutzen»

Als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) spricht Guy Parmelin über die aktuelle Situation der Schweizer Landesversorgung. Ein Thema, das in den letzten Monaten durch den Krieg in der Ukraine und die Angst vor einem Blackout immer wichtiger geworden ist. «Höhere Preise, eine nachhaltige Versorgung und die Frage, wie die Energieversorgung in Zukunft gesichert werden kann, sind Themen, die die Menschen jetzt bewegen», ist sich auch Mike Egger sicher. Guy Parmelin wird als Krisenmanager dazu spannende Einblicke geben und unter anderem auf die Selbstversorgung und im Speziellen die Lebensmittelversorgung eingehen. Denn die Schweiz ist in entscheidendem Mass auf Lebensmittelimporte angewiesen.

«Wenn man zudem die Möglichkeit hat, einem Bundesrat direkt Fragen zu stellen, sollte man diese Möglichkeit nutzen», sagt der Bernecker Nationalrat. Nebst Mike Egger wird auch Nationalrätin und Ständeratskandidatin Esther Friedli beim Anlass anwesend sein. Er hoffe auf einen vollen Saal, so Egger.

Die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Bünt ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Türöffnung ist um 18.30 Uhr. Im Anschluss offeriert die SVP-Ortspartei Berneck einen Apéro, bei dem das Rex-Quintett die Gäste musikalisch unterhalten wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen