Buchser Pontoniere trotzen im Pfingstlager dem Wetter

Buchs Statt Trübsal blasen mit Hagelkörnern vergnügen: Pontoniere trotzten im Pfingstlager dem Wetter Die Buchser Pontoniere führten ihr traditionelles Pfingstlager am Walensee durch. Neben dem vorgeplanten Programm gab auch das Unwetter teils Anlass zum Vergnügen. 13.06.2022, 05.00 Uhr

Die Jungpontoniere und das Leiterteam erlebten ein abwechslungsreiches Pfingstlager. Bild: PD

Buchs Die Buchser Pontoniere führten kürzlich ihr traditionelles Pfingstlager am Walensee durch. Auch bei stürmischem Wetter genossen die Jungpon­toniere ihr Pfingstlager in Un­terterzen. Unter der kundigen Leitung von Thomas Müntener konnten 21 Jungpontoniere und Leiter auf und am Walensee viel lernen und Spass haben.

Bereits nach der Ankunft am Samstagmorgen stachen die Boote bei (noch) bestem Wetter in See. Den ganzen Vormittag waren die Buben und Mädchen mit der Ausbildung am Aussenbordmotor beschäftigt.

Hagel draussen – der Theorieteil drinnen

Nach einem feinen Mittagessen wurden die Badesachen montiert. Vom noch kühlen Seewasser liess sich niemand abschrecken. Die Kinder und ihre Leiter genossen das Baden. Im Laufe des Nachmittags begannen jedoch die Warnlichter am See zu blinken und zeigten eine Sturmwarnung an. Also begab man sich rasch in die Unterkunft in der Zivilschutzanlage Unterterzen. Dort konnte in einem Theorieteil das am Vormittag Gelernte vertieft werden.

Bald darauf brach ein kur­-zer, aber heftiger Hagelsturm über Unterterzen herein. Als der Sturm vorbei war, vergnügten sich alle mit der zentimetertiefen Hagelschicht auf dem Hartplatz. Anschliessend tobten sich die Kinder in der Turnhalle aus und die Leiter bereiteten das Lagerfeuer für das Nachtessen vor.

Am Sonntagvormittag konnte die Ausbildung auf dem See bei herrlichem Wetter fortgesetzt werden. Dann ging es schon ans Aufräumen und die Heimfahrt nach Buchs. Dort konnten die müden, aber zufriedenen Kinder ihren Eltern übergeben werden. (pd)