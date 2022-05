Brand Altstätten: Häftling zündet Matratze in seiner Zelle an – mehrere tausend Franken Schaden Am Samstagnachmittag hat die Notrufzentrale St.Gallen eine Brandmeldung aus dem Regionalgefängnis Altstätten erhalten. Ein 28-jähriger algerischer Häftling hatte seine Matratze in Brand gesteckt. Der Mann konnte aus der Zelle gerettet werden. Er musste ins Spital überführt werden. 29.05.2022, 09.57 Uhr

Blick aufs Regionalgefängnis in Altstätten. Archivbild: Urs Bucher

Der 28-jährige Mann befand sich laut Angaben der St.Galler Kantonspolizei alleine in seiner Zelle. Dort steckte er aus bislang unbekannten Gründen seine Matratze in Brand, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.