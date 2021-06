FUSSBALL Big Points für Rheineck im Abstiegskampf Der FC Rheineck besiegt die US Schluein Ilanz nach einem harten Abnützungskampf mit 3:2. 21.06.2021, 07.20 Uhr

Es war ein harter Kampf, dem sich Rheineck mit Jetmir Lakna (l.) stellen musste. Bild: rez

(rez) Das Spiel begann zwar mit einer Schlueiner Chance, zu Beginn war Rheineck jedoch besser. Und die Rheintaler belohnten sich früh: Neun Minuten waren gespielt, da düpierte Emin Djelassi die Bündner Abwehr. Sein flacher Freistoss fand den Weg zum 1:0 – weil die Mauer hochsprang, was den Gästetorhüter zur Weissglut trieb. «Habt ihr Angst vor dem Ball?», rief er. Gute Chancen gab es bis zur Pause auf beiden Seiten. Einmal scheiterte Sgier per Kopf, dann schoss Ernis Spahiu nach starker Vorarbeit von Dalibor Vasic aus wenigen Metern daneben.

Ein Tor fiel auch noch: Schlueins Michel glich mit einem wahren Sonntagsschuss eine Minute vor der Pause aus. In der bewies der neue Rheineck-Trainer Marcel Küng, wie sehr er den Sieg wollte. Er wechselte Verteidiger Fatih Akel aus und brachte mit dem Ex-Staader Slobodan Aksic einen dritten Stürmer. Dies zahlte sich rasch aus. Wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel lag Rheineck wieder vorn, der Torschütze hiess wieder Djelassi. Doch die Gäste gaben nicht auf, kämpften weiter – und kamen in der 64. durch Afzali zum Ausgleich. Er stocherte den Ball nach einer Hereingabe zum 2:2 über die Linie.

Danach stand das Spiel auf des Messers Schneide, es wurde hitzig und beide Teams versuchten alles, um zu gewinnen – Schluein zog etwa einen im Out liegenden verletzten Spieler zurück aufs Feld, damit der Unterbruch länger dauert, was dem guten Schiedsrichter Aggeler gar nicht passte. In der 85. entschied Aggeler dann auf Penalty, als Schlueins Goalie Flamur Bojaxhi fällte – und Aksic verwertete den Elfer sicher zum 3:2. Nach über sieben Minuten Nachspielzeit war es bei diesem Spielstand zu Ende.

2. Liga, Gruppe 1

Rheineck – Schluein Ilanz 3:2 (1:1

Stapfenwies – 150 Zuschauer – SR: Aggeler.

Tore: 9. Djelassi 1:0, 44. Michel 1:1, 47. Djelassi 2:1, 64. Afzali 2:2, 88. Aksic (Foulpenalty) 3:2.

Rheineck: Petrov; Lendim Ibrahimi, Akel (45. Aksic), Blendard Ibrahimi (40. Vasic); Imeri, Chiarello, Aliu, Lakna (81. Lleshi); Djelassi; Spahiu, Bojaxhi.

Gelbe Karten: 34. Blendard Ibrahimi (Foul), 41. Bundi (Reklamieren), 52. Lendim Ibrahimi (Unsportlichkeit), 60. Aksic (Schwalbe), 70. Chiarello (Foul), 83. Spahiu (Unsport­lichkeit), 87. Derungs (Unsportlichkeit), 96. Dermont (Reklamieren).