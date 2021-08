Altstätten: Gesa-Cup findet erstmals im August statt

Leichtathletik Besser spät als nie: Der Gesa-Cup in Altstätten findet erstmals im August statt Am Freitag findet der 47.Gesa-Cup statt – erstmals im August und erstmals am Abend. 20.08.2021, 05.00 Uhr

An der Light Edition des Gesa-Cups sind 300 Zuschauer zugelassen. Bild: PD

(dze) Es wird ein neues, spezielles und trotzdem wunderbares Gefühl sein, wenn die Athletinnen und Athleten am Freitag um 18 Uhr die Sprintbahn auf der Gesa in Altstätten in Beschlag nehmen. Neu, da der Gesa-Cup erstmals abends ausgetragen wird. Speziell, dass der Wettkampf erst im August stattfindet. Wunderbar, da nach mehr als zwei Jahren Pause endlich wieder Gesa-Cup-Stimmung aufkommt.