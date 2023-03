Gründe für Abgänge an der Schule Berneck unklar

Berneck Rätsel um Abgänge an der Schule Berneck: «Das Klima ist seit 2019 rauer geworden» Die Rücktrittsankündigung zweier Schulratsmitglieder und des Schulleiters dürften andere Gründe haben als die offiziell genannten. Zu Missstimmungen innerhalb des Schulrates oder des Schulkörpers sei es jedoch nicht gekommen, meinen die beiden Zurücktretenden. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Das Stäpfli-Schulhaus, durchs Gitter betrachtet. Die wahren Gründe für einige Abgänge sind unklar. Bild: Gert Bruderer

Das Problem in solchen Fällen: Niemand redet. Aus nachvollziehbaren Gründen. Wer sich in einem Anstellungsverhältnis befindet, möchte sich keine schwerwiegenden Nachteile einhandeln. Wer dem Schulrat angehört, will keine Persönlichkeitsrechte verletzen und die Schule möglichst so erscheinen lassen, als wäre alles in bester Ordnung. Man beruft sich aufs Kollegialitätsprinzip und aufs Ratsgeheimnis, wie Schulratspräsidentin Annemarie Keel es in diesem Fall tut.

Für weitere Auskunft an Präsidentin verwiesen

Aus dem Schulrat treten Ursi Bücheler und Didier Zogg per 31. Juli zurück. Aus persönlichen Gründen, wie es in der offiziellen Schulratsmitteilung hiess. Telefonisch um eine nicht ganz so knappe Begründung gebeten, verwies sowohl Ursi Bücheler als auch Didier Zogg für weitere Auskunft an Schulratspräsidentin Keel. Doch warum dies, wo doch persönliche Gründe den Rücktritt begründen?

Schliesslich fügten beide Scheidenden hinzu, die zeit­liche Belastung, der Aufwand fürs einzelne Schulratsmitglied sei erheblich grösser geworden in der jüngeren Vergangenheit. Zogg sprach von ausserordentlichen Sitzungen, auch tagsüber, das sei ihm zu viel ge­worden.

Ganthers Kündigung von oben mitgeteilt

Zu Missstimmungen innerhalb des Schulrates oder des Schulkörpers sei es nicht gekommen, meinen die beiden Zurücktretenden auf eine entsprechende Frage. Aussenstehende, die mit der Schule Berneck nichts zu tun, aber Einblick haben, behaupten das Gegenteil, halten sich aber zurück, weil sie vor allem Schulleiter Remo Ganther nicht schaden möchten.

Folgendes wird von verschiedener Seite versichert: Das Klima sei seit der Gründung der 2019 beschlossenen Einheits­gemeinde rauer geworden. Die Verantwortung habe sich Richtung Gemeinderat verschoben, heisst es zudem, und der erspriesslichen Zusammenarbeit mit dem früheren Schulrat werde nachgetrauert.

Dass Remo Ganther die Schule nach zwölf Jahren im Sommer verlässt, erfuhr das Personal nicht etwa von ihm selbst, sondern von oben. Der Verzicht auf eine plausible Erklärung für den Wegzug ist mit ein Grund dafür, dass hinter vorgehaltener Hand der Begriff «Maulkorb» verwendet wird, der Ganther verpasst worden sei. Ganther selbst äussert sich nicht.

Trifft die Vermutung zu, dass sich sowohl die scheidenden Schulratsmitglieder als auch der Schulleiter nicht zu den Hintergründen ihres eigenen Ausscheidens äussern dürfen, sondern die Schulpräsidentin die Auskunftshoheit beansprucht? Annemarie Keel antwortet mit Nein und ergänzt: Im Schulrat gälten wie im Gemeinderat und in anderen Räten das Kollegialitätsprinzip und das Ratsgeheimnis.

Auch drei Lehrkräfte haben gekündigt

Recherchen führen zu zwei – unbestätigten – Thesen. Die erste: Remo Ganther verlässt die Schule nicht aus freien Stücken. Die zweite: Zumindest eines der mit ihm scheidenden Schulratsmitglieder, vielleicht auch beide, solidarisieren sich durch ihren Rücktritt mit Ganther respektive distanzieren sich so von der schulrätlichen Führung. Sicher Zogg, wahrscheinlich auch Bücheler, sollen sich mit Ganther immer gut verstanden haben.

Im Lehrkörper wurde vor allem mit der Art der Information über die drei Abgänge Verunsicherung ausgelöst. Inzwischen haben drei Lehrpersonen ihre Stelle in Berneck gekündigt. Zumindest zum Teil soll zwischen diesen Kündigungen und dem baldigen Wegzug des Schulleiters und zweier Schulratsmitglieder ein gewisser Zusammenhang bestehen.