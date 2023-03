Berneck Pure Nostalgie: 42 Rheintaler Winzerinnen und Winzer spannen für einen Wein zusammen Der erste Rheintaler «Torkelwii» ist in der Entstehung. Am Mittwoch fand für die Involvierten eine Kostprobe statt. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geniessen den ersten Tropfen des Rheintaler «Torkelwii» (von links): Jakob Schegg, Irma Studer, Peter Indermaur, Beda Germann, Fritz Kuster, Silvio Hutter, Bruno Seelos und Felix Indermaur. Bild: Cassandra Wüst

Im Auftrag von «Vinum Berneck» reift derzeit im Keller des Weinguts Maienhalde eine Neuheit: Ein nostalgisch gekelterter Wein, der Trauben von Rüthi bis Thal enthält. 42 Winzerinnen und Winzer aus dem Rheintal haben im vergangenen Jahr Trauben geliefert, die nun in ­sieben Barriquefässern lagern. «Gemeinsam haben wir etwas Einzigartiges erreicht und eine echte Rheintaler Zusammenarbeit gezeigt», sagt Jakob Schegg, der ehemalige Gemeindepräsident von Berneck. Am Mittwoch waren die betei­ligten Winzer und Winzerin­nen vom Organisationskomitee von «Vinum Berneck» zu einer ersten Degustation eingeladen, um zu zeigen, was vom Druck der Trauben bis zur Lagerung geschah.

Mehr Kilogramm Trauben erhalten als erwartet

Der Startschuss wurde im vergangenen Jahr gegeben. Unter dem Motto «Der Torkel ächzt» wollte die Weingilde die Weinkultur im Rheintal erlebbar und auch schmackhaft machen. 2552 Kilogramm Trauben wurden im vergangenen Herbst zum Wimmetfest, dem Auftakt der dreiteiligen Festreihe, angeliefert, gewogen und vorbereitet. Im Oktober wurde die historische Torkelpresse nach ihrem letzten Einsatz im Jahr 2006 aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und für das Druckfest in Betrieb genommen, wo die Trauben wie in alten Zeiten gepresst wurden. «Wir haben nicht nur mehr Trauben bekommen, als wir wünschten; sie waren auch von super Qualität. Im Durchschnitt haben wir 97 Öchslegrade erreicht», so OK-Mitglied Jakob Schegg.

Nach dem Pressen wurde der Wein abgezogen und ins Weingut Maienhalde gebracht, wo er nun reift und nach Meinung der Anwesenden am Mittwochabend bereits gut mundet. «Opulent», «mmh» oder «ich bestelle gleich noch eine Flasche», war an den Tischen zu hören. Peter Indermaur vom Weingut Maienhalde erklärte, dass durch das spezielle Gärverfahren und einen niedrigen Säuregehalt ein Wein entsteht, dessen Aromatik mit keinem anderen zu vergleichen ist. «Er ist auf dem besten Weg. Aber wir geben ihm noch Zeit», sagt Präsident Fritz Kuster.

Die Weinzunft rechnet mit bis zu 1800 Flaschen. Getauft wird der «Torkelwii» dann am grossen Abschlussfest am 22. Juni 2024 in Berneck.