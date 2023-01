Berneck Mitwirkung zu Sondernutzungsplan: Architekt Martinez will erweitern Die Gemeinde Berneck eröffnet ein Mitwirkungsverfahren zu einem Sondernutzungsplan im Gebiet Schnabel. 10.01.2023, 05.00 Uhr

Wo heute ein Containerbau steht, soll eine Terrassenüberbauung entstehen. Planausschnitt: gk

Wie es im Mitteilungsblatt «Berneck inside» heisst, will Architekt Carlos Martinez seine Wohn- und Geschäftsliegenschaft erweitern. Das 2000 m2 grosse Planungsgebiet umfasst die Grundstücke 1572, 1697 und 2209 und liegt in der Wohnzone WE. Auf Grundstück 1697 befindet sich die bestehende Wohn- und Geschäftsliegenschaft und auf dem östlichen Grundstück 1572 ein Container.