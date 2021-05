Berneck Melodien zwischen Heim- und Fernweh am Maikonzert Rund um die Welt führt die musikalische Reise am Maikonzert des Kulturforums Berneck. 17.05.2021, 07.46 Uhr

Das Quartett ist auf allen Kontinenten zu Hause: Markus Nauer, Klavier und Akkordeon, Andrea Steger, Gesang und Gitarre, Lydia Scheuss, Hackbrett, und Beat Inderbitzin, Flöte und Klarinette.

Bild: PD

(pd) Zum Konzert «Zwischen Heim- und Fernweh» lädt das Kulturforum Berneck auf Freitag, 21. Mai, um 20 Uhr in die evangelische Kirche in Berneck ein. Ein Quartett spielt volkstümliche Melodien und Rhythmen von fern und nah: Israelische Klezmermusik, argentinischer Tango von Astor Piazolla, Gispyswing zwischen Appenzeller Zäuerli. Darunter erklingt eine Eigenkomposition von Markus Nauer, angelehnt an den temperamentvollen Czardas aus Ungarn.

Wie die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft eine Vielfalt an Naturerscheinungen hervorbringen – so mannigfach ist die Musik des Quartetts. Markus Nauer am Akkordeon hat seine Wurzeln in der Schweizer Volksmusik, aber auch weit verzweigt in anderen Stilrichtungen. Andrea Steger mit ihrer berührenden warmen Stimme und mit ausgefeiltem Gitarrenspiel lässt an spanische Landschaften und an Rioja denken. Beat Inderbitzin brilliert mit Flöte und Klarinette. Er holt die Klänge der Anden ins Rheintal und ist befähigt, im nächsten Moment eine komplexe Improvisation einzubringen.

Lydia Scheuss vervollständigt die Formation am Hackbrett und umrankt die Musik mal «appenzellerisch», mal mehr sphärisch kurz. Auch bei diesem Anlass werden die Pandemieschutzmassnahmen eingehalten: Es besteht eine Maskenpflicht, auf Pause und Konsumation wird verzichtet. Zur Einhaltung der Abstände können maximal 50 Gäste das Konzert besuchen. Darum ist die Reservation unerlässlich. Bei genügend Anmeldungen wird das Konzert zweimal aufgeführt, ein erstes Mal um 18, ein zweites Mal um 20 Uhr.

Hinweis: www.kulturforum-berneck.ch