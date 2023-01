Berneck: Niemand will den Job von Seelos

Berneck Keine geeigneten Bewerbungen: Niemand will den Job von Seelos Weil die Bernecker Findungskommission keine Bewerberin und keinen Bewerber für das Präsidentschaftsamt finden konnte, wird die Wahl verschoben. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Wer ins Rathaus in Berneck einzieht, wird frühestens im Juni entschieden. Bild: Benjamin Manser

Die Findungskommission hatte früh vorbildlich geplant und auf den 25. Januar eine Podiumsdiskussion mit den Kandidierenden angesetzt. Doch es fehlen Persönlichkeiten, die das Amt des nach Widnau ziehenden Gemeindepräsidenten Bruno Seelos übernehmen möchten.

Die letzte Absage erhielt die Findungskommission diesen Montag. Tags drauf wurde das Problem an der Gemeinderatssitzung zur Sprache gebracht – und Folgendes entschieden: Die Wahl des neuen Bernecker Gemeindepräsidenten oder einer -präsidentin erfolgt erst am 18. Juni.

Ursprünglich war die Wahl am 12. März geplant. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 27. August durchgeführt. Bruno Seelos beendet seine Tätigkeit in Berneck Ende März.

Vergebens auf eine Auswahl gehofft

Die Findungskommission verrichtete ihre Arbeit nach bewährtem Muster. Unter Mitwirkung eines Personalberatungsbüros wurde nach geeigneten Kandidierenden gesucht.

Kommissionsmitglied Pascal Zeller (SVP-Ortsparteipräsident) erklärt, die Hoffnung habe darin bestanden, der Wählerschaft eine Auswahl bieten zu können. Die Kommission bedaure, dass bis heute niemand zur Verfügung steht.

Sechs Interessierte bewarben sich

Die Findungskommission ist seit September an der Arbeit. Ihr gehören ein Vertreter oder eine Vertreterin jeder der vier aktiven Bernecker Parteien an: Pascal Zeller (SVP), Karin Zimmermann-Klucker (DU Dorf und Umwelt), Andreas Reis (FDP) und Stefan Schreiber (Die Mitte).

Pascal Zeller sagt, im Zuge der Ausschreibung hätten sich sechs Interessierte gemeldet – fünf Männer und eine Frau. Die Findungskommission habe alle Bewerbungen eingehend geprüft und sei leider zum Schluss gekommen, aus diesen sechs Bewerbungen niemanden zur Wahl vorschlagen zu können. (Allerdings steht es abgelehnten Bewerberinnen und Bewerbern grundsätzlich frei, trotzdem zu kandidieren, was ab und zu auch vorkommt.)

Drei Persönlichkeiten gezielt angegangen

Ausserdem hat die Findungskommission Kontakt zu drei weiteren Persönlichkeiten aufgenommen, die sie sich als Nachfolgerin oder Nachfolger von Bruno Seelos vorstellen konnte. Es habe in allen drei Fällen ein Vorstellungsgespräch stattgefunden.

Die Betreffenden hätten die Möglichkeit einer Präsidentschaftskandidatur in ihrem privaten Umfeld diskutiert und auch ihren Arbeitgeber in die Abklärungen einbezogen. Alle drei Kontaktierten hätten eine Kandidatur ernsthaft erwogen, sich aber aus verschiedenen – teils beruflichen, teils persönlichen – Gründen für den Verzicht auf eine Kandidatur entschieden, sagt Pascal Zeller.

Nun lautet die Frage: Wie weiter?

Wie soll nun doch noch mindestens eine geeignete Persönlichkeit für das Bernecker Präsidentschaftsamt gefunden werden? Die Findungskommission beabsichtigt, den an sich bewährten Prozess zu hinterfragen und bei der Gemeinde ein Zusatzbudget für weitere Inserate zu beantragen.

Kommissionsmitglied Andreas Reis nennt als eine Möglichkeit die personelle Erweiterung der Findungskommission und stellt sich vor, dass noch aktiver auf geeignete Männer und Frauen zugegangen wird – wobei das schwierig sei, zumal die bestehenden Netzwerke bestmöglich genutzt und die Bemühungen schon bisher gross gewesen seien.

Andreas Reis sagt, die Kommission hoffe, dass sich die eine oder an­dere Persönlichkeit, die für das Amt in Frage käme, doch noch angesprochen fühle und sich melde. Der FDP-Präsident fügt hinzu: «Die Kommission ist sehr offen für Interessierte.»

