Berneck: Kulturforum zeigte Filmporträts bekannter Bürger

Berneck Je ein persönlicher Lebenslauf und ein Bild der Gemeinde: Interesse an der Premiere der lokalen Filmporträts war gross Das Kulturforum Berneck zeigte Filmporträts bekannter Bernecker Bürger. Das Interesse war gross. Maya Seiler 09.11.2021, 05.00 Uhr

Zusammen mit René Schelling, Regieassistent (links), Filmer Peter Sonderegger( Zweiter von links) und Emerita Eggenberger, Kulturforum (Mitte), erschienen Dorli Kast (Dritte von links), Zita Wetli, Köbi Frei und Hans Kaufmann (von links) zum Fototermin. Bild: Maya Seiler

Man hätte glauben können, das Kulturforum zeige den neuesten Blockbuster, als der Strom der Zuschauer, die am Samstagabend in die Mehrzweckhalle drängten, nicht enden wollte. Mit 200 Besuchern hatte man gerechnet, bis alle Interessierten einen Platz fanden, mussten ungezählte weitere Stühle hereingetragen werden. Das Interesse an der Premiere der Filmporträts von sechs Berneckerinnen und Berneckern war überaus gross