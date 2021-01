berneck Ein neuer See im Eichholz: Schmelzwasser sammelt sich auf der Wiese In Berneck entstand ein temporäres Gewässer. Es besteht aus Schmelzwasser und wird bald wieder versickern. Monika von der Linden 26.01.2021, 05.00 Uhr

Ungewöhnlich viel Schmelzwasser hat sich auf einer Wiese unterhalb des «Grüeziweges» im Bernecker Eichholz zu einem See gesammelt. Bild: Monika von der Linden

Blau statt grün schimmert am Sonntag die Wiese im Eichholz. In der Senke hat sich Schmelzwasser gesammelt. Die ungewöhnlich grosse Menge Schnee der letzten Wochen hat der Föhn in äusserst kurzer Zeit verflüssigt. Hinzu kommt, dass der Boden gefroren gewesen sein dürfte und das Wasser nicht versickern konnte. Den kleinen See haben Möwen schnell für sich entdeckt – und Spaziergänger auf dem «Grüeziweg» erfreut er.