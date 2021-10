Berneck Die Sanierung des Schulhauses Stäpfli wird teurer als budgetiert Im Zuge der Bauarbeiten am «Stäpfli» zeigte sich, dass zusätzlich zu den geplanten Anpassungen noch weitere am bestehenden Gebäude vorgenommen werden müssen. Monika von der Linden 29.10.2021, 05.00 Uhr

Die Mehrkosten von 200'000 Franken sind durch Anpassungen am bestehenden Gebäude (rechts) entstanden. Bild: Monika von der Linden

Das Schulhaus Stäpfli wird derzeit erweitert und saniert. In den Herbstferien des vergangenen Jahres begann man mit dem Rückbau der Pausenhalle. Inzwischen ist der Rohbau des Erweiterungstraktes in die Höhe gewachsen. Er verbindet künftig die Turnhalle mit dem Altbau. Im Zuge der Bauarbeiten zeigte sich, dass zusätzlich zu den geplanten Anpassungen weitere am bestehenden Gebäude vorgenommen werden müssen. Zwischen Neu- und Bestandsbau seien aufwendige Schneid- und Bohrarbeiten sowie zusätzliche Sicherheitsmassnahmen nötig, teilt der Gemeinderat mit. Anfallendes Abbruchmaterial müsse mit einem Kran abtransportiert werden. Dazu wird das Dach geöffnet und mit einem mobilen Notdach versehen. Weiter wird im zweiten Obergeschoss des gleichen Trakts ein Gerüst installiert. Nachdem diese Arbeiten erledigt sind, werden die betroffenen Stellen wieder verschlossen und abgedichtet.