Berneck: «Zentrum im Städtli» muss deshalb Tarif erhöhen

Berneck Altersheim war unterbelegt: «Zentrum im Städtli» muss deshalb Tarif erhöhen Nach einem Defizitausgleich sind die Reserven nahezu aufgebraucht. 30.12.2022, 05.00 Uhr

Das Wohnen im «Zentrum im Städtli» wird teurer. Bild: vdl

Die Gemeinde passt aufs neue Jahr den Altersheimtarif an. Dies wurde nötig, weil das «Zentrum im Städtli» nach mehreren Todesfällen Anfang 2022 für gut fünf Monate deutlich unterbelegt war, wie die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt schreibt. Grundsätzlich seien die Tarife so anzusetzen, dass das Alters- und Pflegeheim selbsttragend ist. Die Preise richteten sich also nach den Betriebskosten.